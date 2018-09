Everth Cabrera jugará entre hoy y el próximo jueves sus últimos tres partidos de temporada regular con los Leones de Yucatán, en el segundo campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Este no será un cierre de campaña cualquiera para Everth, pues tiene muchos intereses que defender en cuanto a lideratos de bateo se refiere. El ex jugador de Grandes Ligas deberá mantener su ritmo ofensivo para no salir de la lista de los cinco mejores bateadores, para sostenerse entre los máximos hiteadores del evento y para ganar la lucha por el liderato de carreras anotadas.

Al amanecer de hoy, Cabrera se ubica en el cuarto lugar de los mejores artilleros con un promedio ofensivo de 386 puntos, superado por los dominicanos Olmo Rosorio (.398) y Yeison Asencio (.401), y el cubano Yuniesky Betancourt (.406). El nicaragüense es perseguido muy de cerca por su compañero de equipo Leonardo Heras, un mexicano que batea para .385. De tal forma que el nandaimeño deberá mostrarse activo en el cajón de bateo durante estos últimos tres juegos, para tener opciones de ascender entre los mejores o al menos de no ser desplazado de los primeros cinco puestos. No se perfila esta como una tarea imposible para Everth, quien durante gran parte de la campaña se mantuvo en la cima de los bateadores con promedios de hasta por encima de 450 puntos.

En la pelea

Por largo rato en este segundo campeonato de la LMB, Cabrera también fue el líder en imparables conectados; sin embargo, tras irse en blanco el 21, 22 y 23 de agosto, bajó su promedio y cedió terreno en la lucha por el liderato de incogibles. A la última serie de la ronda regular el nandaimeño entra como el tercer máximo hiteador con un total de 81 cañonazos, tres por debajo de Rosario y a cinco de Betancourt. La buena noticia es que Cabrera está enrachado y suma ocho juegos consecutivos conectando, al menos, un hit. Sosteniendo este ritmo podría garantizar su presencia en el podio de los bateadores con más indiscutibles.

Otro liderato que Cabrera pretende conquistar es el de carreras anotadas y para ello deberá estar muy activo en el cierre de la temporada, pues actualmente suma 45 anotaciones y comparte la cima de este departamento con el dominicano Leandro Castro y los cubanos Josuan Hernández y Félix Pérez. Los cuatro son escoltados por los estadounidenses Dustin Geiger y Cade Robert, quienes anotan 44 carreras.

Buena noticia

La buena noticia para Cabrera es que sus Leones de Yucatán cerrarán la temporada con una serie ante los Tigres de Quintana Roo, equipo al que le ha conectado nueve imparables y le ha anotado seis carreras en cinco juegos. Siempre que los ha enfrentado les ha pegado, al menos, un hit y les ha anotado como mínimo una carrera.

Todas estas apariciones de Cabrera en lideratos ofensivos no son más que la evidencia irrefutable de su gran campaña en el beisbol mexicano. Cabe recordar que algunos medios aztecas que le dan cobertura a esta liga han asegurado que el nicaragüense es candidato a los premios de Jugador Más Valioso del año y Retorno del Año.

Elmer y Téller

Por su parte, Elmer Reyes, de los Olmecas de Tabasco, entra al cierre de la primera ronda con un promedio de 290 puntos, como resultado de conectar 42 hits en 145 turnos al bate. Reyes anota 21 carreras, empuja 13, recibe cuatro bases por bolas y se poncha 22 veces. De sus incogibles, nueve son dobletes y 13 son jonrones.

Carlos Téller, por su parte, tiene balance de 0-3 y efectividad de 10.29 en 22 juegos, tres de ellos como abridor de los Bravos de León. El nica ha permitido 24 carreas limpias en 21 episodios lanzados, mismo recorrido en el que recibe 38 imparables, otorga 13 bases por bolas y poncha a 13 adversarios.