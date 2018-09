Copete: “Vengo a la selección a ayudar a los más jóvenes”

El defensa central de origen colombiano nacionalizado nicaragüense, Luis Fernando Copete, regresó a la selección nacional de futbol de Nicaragua tras más de un año sin vestir la elástica de la Azul y Blanco, debido a una lesión en su rodilla derecha que lo mantuvo fuera de acción por varios meses.

Ahora Copete integra la lista de convocados del técnico Henry Duarte para afrontar la eliminatoria de Liga de Naciones de Concacaf y espera ser de gran ayuda a los jóvenes con su experiencia.

El futbolista, que actualmente milita en el Deportivo Pasto de Colombia, dijo sentirse muy emocionado de regresar a una convocatoria de selección nacional, al mismo tiempo que aseguró “estar en buena forma”, refiriéndose al tema de la lesión que lo había alejado de la Azul y Blanco. “El asunto de la lesión siento que ya lo he superado, me siento muy bien y creo que lo he demostrado en este arranque que he tenido en la liga de Colombia, donde llevo cuatro partidos seguidos de titular y gracias a Dios ya logré anotar mi primer gol”, aseguró Copete.

Aportará experiencia

Respecto a lo que puede aportar a la selección nacional de futbol, Luis Fernando aseguró que su principal contribución será ayudar a los más jóvenes de su equipo, compartiéndoles la experiencia que ha acumulado como legionario y seleccionado.

“Yo siento que físicamente puedo dar mucho en la selección con mis habilidades, pero también he visto que la selección ha evolucionado bastante y que ahora hay más jugadores jóvenes, algunos que están debutando, y siento que los más veteranos podemos aportarles mucho, aprovechando nuestro mayor recorrido en este deporte. Podría decirse que también vengo a la selección a ayudar a los más jóvenes. Creo que esa es una misión muy importante porque es necesario que haya alguien dentro del equipo que te diga cuándo te equivocás o cuándo no hiciste algo bien, pero también que te felicite cuando hacés bien las cosas”, expresó el futbolista.