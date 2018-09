Copete no jugará ante San Vicente y las Granadinas por un error de Fenifut

El defensor central de la selección nacional de futbol de Nicaragua, Luis Fernando Copete, no podrá disputar el encuentro ante San Vicente y las Granadinas, correspondiente a la primera fecha de la etapa clasificatoria a la Liga de Naciones de Concacaf, por la expulsión que recibió en el último encuentro de Nicaragua en la Copa Oro 2017 ante Estados Unidos, así lo dio a conocer ayer la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut). Esto deja a la Azul y Blanco con una baja muy sensible en la defensa.

Henry Duarte, seleccionador nacional, aduce que él desconocía de la sanción de Luis Fernando Copete ya que asegura que “aparentemente se había enviado una nota (a la Fenifut, informando de la sanción de Copete), pero nunca me llegó a mí. Se informó a Fenifut, pero la comunicación se quedó ahí, no llegó a mis manos, nadie de la comisión de selecciones nacionales me informó de ese caso”, aseguró Duarte.

“Es una cuestión un tanto lamentable. Yo asumo también responsabilidad por haber traído al jugador. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo desde la Copa Oro y como hemos jugado tantos partidos, uno se queda con la idea de que ese tipo de casos ya están resueltos, pero nadie me comunicó nada y por eso lo trajimos. Cometimos el error y asumo parte de la culpa, pero la falla está en que la notificación de este caso llegó a la Fenifut y se quedó ahí, nadie comunicó nada. Fue hasta el día de hoy (ayer) que volvieron a recomunicar la sanción del jugador, que nos percatamos del error”, lamentó Duarte.

Se perdió

El técnico de la Azul y Blanco señaló que tanto él como el mismo Copete desconocían de la sanción, pues “esa comunicación Concacaf la hace llegar directamente al departamento de selecciones nacionales y aparentemente ahí se traspapeló. Desgraciadamente no se nos hizo llegar la notificación ni a mí ni a Copete, lo cual debió haberse hecho para evitar este incoveniente”.

La salida de Luis Fernando deja a la selección nacional sin uno de los mejores defensas centrales con los que cuenta, en este aspecto, Henry Duarte mencionó que “el planteamiento táctico lo había establecido sin Luis Fernando Copete, pues ya habíamos hecho varios micro ciclos sin él y habíamos jugados varios partidos, incluso, él había entrenado con nosostros solo dos días. Así que el planteamiento táctico no va a variar, esté o no esté él. Considero que tengo buenos jugadores que pueden desempeñarse en la posición de Copete, tal es el caso de Henry Niño, Cristhian Gutiérrez y Oscar López, y creo que su posición va a estar bien cubierta”, finalizó Duarte.

Al respecto, Luis Fernando Copete argumentó que “yo ayer estuve preguntando sobre esa sanción, pero nadie me dio respuesta sobre ese tema. Hasta hoy que me notificaron que no podía jugar el partido contra San Vicente y las Granadinas. Considero que esa es una equivocación de la Fenifut y no mía”.