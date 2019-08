Desde ALEMANIA



Gustavo se ve tan excitado, que da la impresión de ser él quien subirá al ring a medirse con el tailandés Prewet Singwancha. Herrera, uno de los mejores peleadores nicaragüenses en los torneos amateurs, Campeón Centroamericano y del Caribe en 1984, el mismo año en que se fajó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, es el hombre detrás de cada uno de los movimientos de José “Quiebra Jícara” Alfaro, quien busca hoy el título de las 135 libras.



“Alfaro sorprenderá mostrando progresos cultivados en el gimnasio”, asegura Herrera con la pelea a dos pasos.



“Él se ha aclimatado rápido y entrará en calor lo más pronto posible. Lo estoy viendo controlar su ansiedad confiando en sus facultades. Puede boxearle buscando el nocaut. Singwancha tendrá que ser extremadamente esquivo para sobrevivir frente al ímpetu de José”, agrega.





¿Cómo será el inicio del combate?

“Alfaro comienza un poco frío, pero va poner presión encima de Singwancha lo más pronto posible. Tener más poder y ser agresivo por naturaleza le permite presionar con confianza. No creo que el tailandés tome riesgos de entrada. Vas a tratar de observar a José para entender su propuesta, y por eso no vamos a apurarnos innecesariamente. Es una pelea que debemos abordar con la mayor cuota de seguridad”.





¿El único camino hacia la victoria es el nocaut?

“No. Sin embargo, cuando se tiene punch y se puede agobiar, hay que hacerlo. En una pelea como ésta vas a usar tus mejores armas. Sería tonto no hacerlo. Si la pelea se extiende, José tiene cuerda y fortaleza para hacerse sentir. No desconfiamos de las tarjetas, pero lo mejor es simplificar”.





¿Qué fue lo mejor de la preparación?

“El tiempo invertido. Alfaro siempre estuvo listo para cualquier horario utilizando toda su energía. Sus sesiones de guanteo fueron intensas. Trabajó lo suficiente resolviendo el boxeo zurdo. Estén seguros de que lo verán en su mejor forma, como hay que presentarse a una batalla de tanta trascendencia”.



Silvio Conrado hijo, quien maneja los hilos de Alfaro, ha depositado toda su confianza en Herrera como adiestrador. Será Gustavo quien determinará las variantes a aplicarse hoy frente a Singwancha.