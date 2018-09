Drama y suspenso son palabras que bien definen el contexto en el que se moverán durante este fin de semana seis de los ocho equipos involucrados en la segunda vuelta del Campeonato Germán Pomares Ordóñez. Los Dantos (10-5), los Toros de Chontales (9-6) y el Frente Sur Rivas (8-7), todos del grupo A, llegan a esta jornada crucial con posibilidades de meterse a semifinales, al igual que los Indios del Bóer (10-5), la Costa Caribe (8-5) y los Leones de León (6-7) en el sector B. Los únicos dos equipos con cero chance de avanzar a la siguiente ronda son Zelaya Central (3-12) y los Cañoneros de Madriz (4-11).

Con seis conjuntos luchando por los cuatro boletos dosponibles para la ronda semifinal, esta última jornada tiene suficientes argumentos para seguirla con especial atención, sobre todo porque entre los que tienen posibilidades de meterse en la lista de los cuatro mejores equipos del campeonato, ninguno está seguro, ni siquiera los líderes de cada grupo. Dadas estas circunstancias, las series Bóer-Costa Caribe, León-Madriz, Dantos-Rivas y Chontales-Zelaya Central, tienen un alto siginificado para quienes pretender ser semifinalistas. Un desliz este fin de semana, podría representar el final de la temporada.

Dantos y Toros, los favoritos

Hasta después de la tercera jornada de la segunda vuelta, los Dantos con su dominio y los Toros jactándose de sumar 12 series sin perder, parecían encaminarse a ser los dos clasificados del grupo A. Sin embargo, Chontales bajó el ritmo y ha perdido cuatro de sus últimos seis desafíos, situación que aprovechó el Frente Sur Rivas para meterse en la pelea por la clasificación. Los sureños se han convertido en una verdadera amenaza tras ganar sus cinco desafíos más recientes y apuestan a superar a los Dantos este fin de semana para avanzar y seguir soñando con la posibilidad de defender el título.

Sin embargo, el panorama luce complicado para los rivenses, pues en la jornada crucial enfrentarán al equipo con el mejor funcionamiento colectivo del campeonato, y que los barrió en el inicio de la segunda vuelta, limitándolos a solo una carrera en tres juegos. Pero eso no es todo, pues su clasificación, de no ganar por barrida la serie ante los Dantos, dependerá en gran medida del resultado entre los Toros y Zelaya Central, una serie en la que todo favorece a los chontaleños, pese al mal momento que atraviesan. Si los Toros ganan su serie y los sureños la suya, pero no por barrida, los de Rivas igual quedarían eliminados.

De tal forma que para evitar que los Dantos y los Toros, los grandes favoritos, sean los semifinalistas, Rivas tendrá que jugar perfecto ante los primeros y que los segundo sufran una debacle frente a Zelaya Central, un equipo ya descartado.

Basados en los resultados, lo que podría ocurrir es que los Dantos le ganen la serie a Rivas y que los Toros superen a Madriz, con lo que capitalinos y chontaleños se meterían a la próxima etapa.

¿Quiénes por el sector b ?

Con los Cañoneros de Madriz prácticamente eliminados, la lucha por clasificar a semifinales en el grupo B la liberan los Indios del Bóer, la Costa Caribe y los Leones de León. Los Indios le sacan un juego de ventaja a los costeños y dos a los leoneses, pero estos últimos dos equipos tienen dos juegos pendientes entre ellos. Sobre esto, es preciso manifestar que la Comisión debió garantizar que estos partidos suspendidos por lluvia, fueran realizados antes de la jornada final.

Para asegurar su clasificación, los Indios deben ganarle la serie a la costa Caribe, como ya lo hicieron en esta segunda vuelta. Esto le facilitaría el camino a los Leones, que en teoría no deben tener problemas para superar a Madriz.

En el hipotético caso que los costeños ganen su serie ante el Bóer y los Leones venzan a los Cañoneros, el suspenso se extendería hasta la realización de los juegos extras, que en este contexto, de ganar el primero de ellos, la Costa Caribe estaría garantizando su pase junto al Bóer. Dados estos escenarios, quien más complicado tiene su clasificación a semifnales por el grupo B, es León.