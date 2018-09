“El Gallo” Estrada subirá al ring con la bandera de Nicaragua

Buen gesto. El excampeón mundial mexicano Juan Francisco “El Gallo” Estrada, quien enfrenta a su coterráneo Felipe Orucuta esta noche en el Forum de Inglewood en Los Ángeles, Estados Unidos sorprendió ayer en la ceremonia de pesaje al traer en uno de sus hombros la bandera de Nicaragua, mientras en el otro cargaba la bandera de su país.

Estrada le dijo al colega leonés Roberto Pozo, quien está cubriendo el combate en Los Ángeles, que estaba pendiente de la situación sociopolítica que vive Nicaragua y fue por eso que decidió subir con la bandera de nuestro país. “Cuando fui a Nicaragua me recibieron muy bien, me trataron estupendo. Ahora decidí subir con la bandera de Nicaragua, hay muchos nicas que me han apoyado, me siento agradecido con ellos”, señaló el mexicano.

Román “Chocolatito” González llegará a Las Vegas este domingo antes de su primera aparición pública programada para este martes, según el itinerario de los organizadores del evento que protagonizarán Gennady Golovkin y Saúl “El Canelo” Álvarez. El tetracampeón tendrá su último día de entrenamiento en Coachella, California, bajo la dirección del adiestrador Marcos Caballero, hombre que se ha encargado de la preparación del tetracampeón durante los últimos 2 meses de campamento y aislamiento total.

Moisés Fuentes, rival del “Chocolatito”, aterrizó el jueves en Las Vegas, como una medida para adaptarse rápido al clima de la ciudad. Según la agenda, Román y Fuentes harán su entrada al lobby del hotel MGM Grand el martes a la 1:00 p.m., hora de Nicaragua, 12 del mediodía en Las Vegas.

Entrenamiento público. El miércoles, Gennady Golovkin y Saúl Álvarez brindarán conferencia ante los medios de comunicación, la última previo al combate. Allí no estará Román, tampoco Fuentes. Sin embargo, por la tarde, a las 4:00 p.m., los organizadores programaron un entrenamiento público con los boxeadores que forman parte del paquete Pago Por Evento (PPV por sus siglas en inglés), ese incluye al nicaragüense.

Román subirá al ring junto a Gary O ‘Sullivan, rival de David Lemieux, a las 5:00 p.m. Media hora antes, Fuentes hará su presentación junto a Brandon Cook, contrincante del mexicano Jaime Munguía. Dicha actividad se celebraré en el MGM Grand Casino Floor.

Conferencia y pesaje. El jueves habrá una conferencia de prensa con todos los boxeadores que estarán en respaldo del enfrentamiento principal. González y Fuentes tendrán su último cara a cara a las 12 del mediodía.

El viernes a partir de las 3:30 p.m., los púgiles del PPV subirán a la báscula. No se especifica la hora en la que subirá el tetracampeón nicaragüense, sin embargo, al ser el primero que abrirá el PPV este sábado 15 de septiembre, la lógica indica que Román será quien arranque la ceremonia de pesaje de los catalogados como “estrellas”. “Chocolatito” podría pelear entre las 6:00 y 7 p.m., hora de Nicaragua.