Román, contra él mismo

Una derrota atroz, como la sufrida sorprendentemente por “Chocolatito” frente a Srisaket Sor Rungvisai hace un año, nos dolió, y mucho. Tanto que no nos hemos recuperado. El aturdimiento continúa como si los poderosos golpes del tailandés hubiesen estremecido nuestras cabezas. En la imagen que no hemos podido borrar, Román se ve envejecido prematuramente. “Ahora quiero descansar. No sé lo que voy a decidir, si continúo o me retiro. La mayor posibilidad es que me retire, porque pienso ya hice lo que tenía que hacer, como es proporcionarle cuatro coronas a Nicaragua. Quiero disfrutar de mi familia, de mis hijos. No sé si es el final de mi carrera. Gracias a Dios no me hace falta nada”, le dijo al compañero de redacción en El Nuevo Diario Alejandro Sánchez, cuando regresó a Nicaragua, con las huellas del deterioro provocado, por fuera y por dentro. Nunca, a lo largo de 47 combates previos, Román había sido castigado de esa forma, nunca se había sentido tan indefenso, nunca tan a la orilla de la nada. Un momento

en que preguntarse ¿qué voy a hacer? no tiene respuesta precisa.

Orgullo “mordido”

El “ya hice lo que tenía que hacer” es un síntoma de aburrimiento frente al futuro. Público y cronistas, por mucha cercanía que tengan con el protagonista, no conocen a fondo el martirio del boxeador. Lo grafica en forma conmovedoramente estupenda, ese gran escritor que fue Norman Mailer, un ganador de premio Pulitzer, en uno de sus ensayos sobre el increíble Muhammad Ali. Las múltiples restricciones, el enclaustramiento, el nivel de sacrificio requerido, la entrega en los adiestramientos sin poder pedir tregua, todo eso que le vi a Alexis Arguello con Pambelé, “El Curro” y otros entrenadores, exige un sufrimiento extremo. Cuando tienes años en eso, inevitablemente llega el momento en que quieres dejarlo, romper cadenas y gritar ¡soy libre!, Pero, queda tu orgullo “mordido”. No quieres que te recuerden por una derrota caótica, y si tienes 31 años, seguramente consideras que dispones de tiempo para una despedida, no necesariamente gloriosa, pero si llamativa.

Su propia pelea

Antes de subir al ring este sábado en Las Vegas para batallar con Moisés Fuentes, “Chocalito” debe pelear con él mismo, en busca de despejar las dudas que lo quedaron aguijoneando, de restaurar su atrevimiento y hacer desaparecer el temor que extrañamente mostró para no meterse a las brasas en forma decidida; de volverse a abrazar con la pasión por el boxeo que lo empujó a la conquista de cuatro coronas; de repasar el manejo de esa geometría indescifrable que lo abrillantó; y sobre todo, de volver a ser él mismo, no ese fantasma que se movía sin brújula ante Rungvisai. Para ganar esa pelea, es necesario reactivar los resortes de la motivación y contar con suficientes fuerzas físicas y espirituales; es decir, conseguir esa vitalidad que conduce a la alegría, lo que agregado a sus portentosas facultades, le facilitó avanzar hasta la cima de la montaña. Esa es la prueba suprema del yo retando a la adversidad, y “Chocolatito” debe estar claro de eso. Además, pelea un 15 de septiembre y debe sentirse independiente.