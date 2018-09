Rodríguez: “Román debe mantenerse en supermosca”

Antes de tomar la difícil decisión de retirarse, Román “Chocolatito” González quiere buscar y conquistar un quinto título mundial en 118 libras, ese es su deseo más ferviente. Sin embargo, tal postura del tetracampeón es contra toda lógica, sobre todo, si se toma en cuenta que en la categoría supermosca (115 libras) se ha visto vulnerable, sufriendo castigo en extremo y hasta las únicas dos derrotas de su carrera, ambas contra Srisaket Sor Rungvisai.

Pero cualquier opción que pueda surgir en el futuro cercano para Román, pasa por cómo se muestre contra el mexicano Moisés Fuentes este sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas. No solamente importa el resultado, sino la forma en que se construya. Si el “Chocolatito” triunfa con sufrimiento incluido, tendrá que meditar seriamente si lo mejor es enfrentar a un rival élite o sumar otro combate de preparación.

Para Salvador Rodríguez, de la cadena ESPN, al nica le va a costar regresar al nivel que lo catapultó a la cima de los mejores libra por libra. “Lo importante es que él lo reconoce”, señala el redactor y analista del programa “A Los Golpes”. Rodríguez, al igual que muchos otros expertos, ven ganador al nica, aunque trabajando como jornalero en el ring; es decir, que no la tendrá fácil contra Fuentes.

“Dudo que vaya a ser una noche tranquila para Román, pues, el mexicano se ve motivado, y como no tiene que perder, dará el todo por el todo. No obstante, creo que el nicaragüense debe llevarse el triunfo, ya sea por la vía del cloroformo o por puntos”, afirmó Rodríguez.

“Fuentes es un rival bueno, pero no debería de ser un parámetro para medir si Román está listo para una tercera pelea contra Srisaket Sor Rungvisai, o para subir a 118 libras. Es un combate importante para él, veremos qué tanto tiene que ofrecer, pues no ha sido fácil lo que ha pasado, ha cambiado de entrenadores, no le queda mucho tiempo en el boxeo. Pero veremos cuánto le queda en el tanque”, agregó.

Sobre la posibilidad de un ascenso a la categoría gallo, el periodista de ESPN considera que “se debe mantener en 118 libras, es una categoría en la que puede competir. Si va a 118 sería buscarle el rival ideal para que pueda tener alguna mejor oportunidad. Román ya es un histórico. Si Román pierde el sábado y sufre mucho, tendría que meditar su futuro y quizás pensar en el adiós”.

“Es una pelea durísima”

Por su parte, Víctor Silva, comentarista de la cadena SPACE y compañero del relator argentino Juan Larena, dijo sobre el combate que “Fuentes es un peleador duro, no será nada fácil, pero ‘Chocolatito’ es de los mejores.

El cómo viene es lo que nos mantiene intrigado, sobre todo, porque después de la primera pelea con Sor Rungvisai, no afrontó con buen ánimo la revancha. Fuentes está bien preparado y en realidad no sé si el ‘Chocolatito’ hizo bien en escogerlo para su regreso, me parece que debió hacer un combate más accesible antes. Lo cierto es que esta será una pelea durísima para los dos”.

En tanto, Eric Gómez, vicepresidente de Golden Boy, valoró como un honor incluir al “Chocolatito” en este evento que encabeza el kazajo Gennady Golovkin enfrentando a Saúl “El Canelo” Álvarez. “No va a ser fácil el combate del ‘Chocolatito’, siempre es complejo pelear en este tipo de eventos en Las Vegas, pero bien, esa es la razón por la que el ‘Chocolatito’ tiene muchos fans en Estados Unidos, es un gran peleador”, afirmó.