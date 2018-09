Román debe pesar menos de 115 libras

Pesaje. Román “Chocolatito” González está listo para subir y superar la báscula esta tarde (1:00). No debe tener problemas el tetracampeón para marcar la categoría, después de acostarse en menos de 116 la noche de este jueves. Seguramente pesará menos de 115. Su rival, Moisés Fuentes, también tenía controlado el peso, de manera que ambos púgiles saldrán airosos y quedarán listos para el choque de este sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Aquí en Las Vegas el público ha tenido un trato excepcional con el “Chocolatito”. Debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, imaginé que algún grupo de nicas podía aparecerse y criticarlo a como ha sucedido en las redes sociales, pero no, sucede lo contrario. La gente le pide fotos a Román, autógrafos, y le saludan. Incluso, cuando arribé a esta espectacular ciudad me encontré a varios coterráneos provenientes de San Francisco y Los Ángeles que estarán apoyando al tetracampeón. El pesaje arrancará hoy a las 1:00 p.m., hora de Nicaragua.

Hora de la pelea. En redes sociales he visto muchas dudas sobre la hora del combate de Román en Nicaragua. Según la programación será a las 6:00 p.m., muy temprano, así que prepárense, pónganse cómodos y disfruten de una velada espectacular. Román y Fuentes serán los encargados de abrir el sistema pago por evento (PPV por sus siglas en Ingles).

Me encontré con Juan Larena, relator de Space, para preguntarle si ellos transmitirían el enfrentamiento del nicaragüense. Me dijo que no entra en la programación inicial por televisión abierta a través del canal 61 en Nicaragua; sin embargo, sí estará disponible en la plataforma de Space en Facebook para Latinoamérica.

El “Travieso” con “Chocolatito”. Por aquí apareció Jorge “El Travieso” Arce, uno de los excampeones mundiales mexicanos más aguerridos en la historia, y verdugo de Rosendo Álvarez. Increíblemente no le dejaron entrar a la conferencia del miércoles en el MGM donde estuvo Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin. No traía puesta su credencial y los agentes de seguridad que estaban en el auditorio no le reconocieron. Parece que posteriormente se arregló el asunto y Arce ya entró sin problemas al resto de actividades.

Dice “El Travieso” que apuesta al “Chocolatito” para que derrote a Fuentes. “Román vs. Fuentes será una buena pelea, es el favorito, debe ganar, ojalá le vaya bien. Moisés es un gran guerrero como todo mexicano y Chocolate ya empezó el declive en su carrera por tantas guerras en el ring. Qué gane el mejor”, dijo Arce.