¿Cuánto ganará el “Chocolatito” González en su pelea contra Moisés Fuentes?

El tetracampeón mundial de boxeo, Román “Chocolatito” González ganará US$200,000 dólares en su combate contra el mexicano Moisés Fuentes, quien se adjudicará una suma de US$35,000.

La información fue brindada por el periodista Dan Rafael de ESPN a través de su cuenta de Twitter, el tetracampeón mundial de boxeo Román “Chocolatito” González ganará US$165,000 dólares más que su rival.

Román “Chocolatito” González supera la báscula

Román superó la báscula la tarde de este sábado, al marcar 114.8 libras, en el en el T-Mobile Arena en Las Vegas, mientras que su rival Moisés Fuentes marcó 116 libras.

La pelea está pactada a 115 libras, sin embargo cronistas deportivos explicaron que por no tratarse de una pelea por título mundial, Fuentes no deberá bajar una libra, no obstante, periodistas de Fox Sport dijeron que “Chocolatito” no quería pelear si Fuentes no bajaba a 115 libras.

En la cartelera de este sábado, la pelea estelar será protagonizada por el kazako Gennady Golovkin y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quienes ya se enfrentaron el 16 de septiembre del año pasado, también en Las Vegas, dejando como resultado una gran pelea que terminó en empate.

Moisés Fuentes, un excampeón mundial en las 105 libras y campeón interino en las 108, no presenta una gran técnica boxística, sin embargo es un peleador bravo, fajador, de esos que no se cansan de tirar y aguantar muchos golpes.

El púgil ganó popularidad ante gran parte de la fanaticada nicaragüense cuando dijo que subirá al ring portando la bandera de Nicaragua junto a la de su natal México, como muestra de agradecimiento por tantas muestras de apoyo y peticiones de nicaragüenses que le han pedido noquear a Chocolatito.

“Estoy contento porque mucha gente de Nicaragua me manifiesta su apoyo, nunca está de sobra una oración a mi favor, estoy trabajando muy duro para no decepcionarlos. Sé que Román González ha hecho las cosas mal, pero al menos este mexicano está con todo el pueblo de Nicaragua”, expresó a El Nuevo Diario el púgil mexicano de 30 años de edad.