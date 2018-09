“Chocolatito” ganará 200 mil dólares

Positivo. Román “Chocolatito” González sigue recibiendo un trato de súper estrella en Estados Unidos. Como es costumbre, el reconocido columnista Dan Rafael de ESPN, relevó la bolsa de los boxeadores que participarán esta noche en el gran cartel que se celebrará en el T-Mobile Arena en Las Vegas, donde Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentan en un pleito de desempate. El nica ganará 200 mil dólares, mientras su rival mexicano Moisés Fuentes se adjudicará 35 mil.

Las diferencias entre uno y otro son abismales, pero si hay un punto que llama la atención es que la bolsa del nica es alta si tomamos en cuenta que no es una pelea de campeonato mundial y que ni siquiera lleva el tercer enfrentamiento de importancia en la noche. Será el cuarto para abrir la función de Pago Por Evento (PPV). Imagínense que Román ganará lo mismo que David Lemieux, contrincante de Gary O’Sullivan.

Da el peso. “Chocolatito” no tuvo problemas en la báscula. Como era de esperarse marcó menos de 115 libras. El nica pesó 114.8. Por su parte, Fuentes dio 116 pero desnudándose. Difícil tener certeza sobre si es una ventaja o desventaja el hecho de que el mexicano no haya dado el peso.

Bien se le pueden dar dos interpretaciones al tema de Fuentes. La primera es que no se desgastó al no tener que bajar a 115, pues no es una pelea de título mundial. La segunda, es que el mexicano sufrió para alcanzar una categoría superior a la suya, por consiguiente no está bien preparado y no tendrá combustible para caminar más de seis asaltos al 100 por ciento.

Pelea a las 6:00 p.m. A los que se preguntan a qué hora pelea el nica, les cuento que el combate iniciará a las 6:00 p.m., hora de Nicaragua, 7:00 p.m., Las Vegas. Según el itinerario del show boxístico, el nica abrirá el telón del PPV. La velada será transmitida en Nicaragua por Canal 4, mientras que Space presentará el enfrentamiento de Román en Facebook para Latinoamérica.