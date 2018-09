Fuentes puede darle un disgusto al “Chocolatito”, según Juan Larena

En otro momento, Moisés Fuentes no representaría ningún peligro para Román “Chocolatito” González. Pero tras un año de inactividad y dos derrotas durísimas contra Srisaket Sor Rungvisai, el nica es una incógnita, no se sabe cómo estará físicamente y mentalmente, por consiguiente, el mexicano se puede convertir en un trago amargo si no se le toma con la seriedad requerida.

Para Juan Larena, relator de boxeo en la cadena Space, Román expone su carrera esta noche. Si no gana, el nica ya no tendrá más futuro en el boxeo profesional, perder es salir definitivamente de las Grandes Ligas, tocando las puertas del retiro. “O gana o se va”, dice Larena durante esta entrevista.

¿Qué espera de Román González tras un año de inactividad?

Román tendrá que echarlo todo. O tiene futuro o se retira. González ha tenido varias oportunidades, no peleó en mayo por el peso, luego vinieron los problemas de Nicaragua. Lo veo sonriente, mi única duda es si el haber bajado de peso cómo le cayó. ¿Está fuerte?, la categoría sigue siendo difícil para él, a eso le sumamos la ausencia del ring, tenemos que analizar esas variantes. Creo que todavía tiene fuego para seguir en el ring, de lo contrario no se hubiese ido a entrenar a Coachella, donde es un infierno por el calor.

¿Lo difícil de la pelea pasa por la inactividad de Román o porque Fuentes realmente es un peligro?

Creo que ambas cosas. Fuentes es un excampeón que tiene sus quilates, él está físicamente bien. “Chocolatito” tiene que estar en la mejor forma posible, porque si no Fuentes le puede dar un disgusto, no se lo puede tomar tan sencillo.

Román ha dicho que quiere subir a 118 libras, ¿es viable o es un deseo de él?Es un deseo de él. Román me dijo en Nicaragua que quería subir a 118, le pregunté ¿Ya te has visto al espejo, sos pequeño? Él me respondió: “pero antes quiero ser campeón en 115”. Le dije si estaba seguro de lo que hacía porque lo mejor era regresar a las 112. Realmente sería una hazaña extraordinaria que ganara un título en peso gallo. Yo le respeto y le quiero mucho, creo que ha sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos en Nicaragua, pero no me gustaría que terminara su carrera dañado, la salud es primero.