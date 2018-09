David Faitelson: “Si Román pierde debe decir adiós”

David Faitelson de ESPN fue uno de los más férreos detractores de Román “Chocolatito” González. Cuando el nica ascendió a la cima del mejor del mundo libra por libra, el polémico comentarista y conductor deportivo, criticó las valoraciones de varios expertos, quienes encumbraron al tetracampeón mundial. “Por favor, es un peso mosca”, dijo en el programa A Los Golpes.

Pero el 17 de octubre del 2015, Román brindó una imperial exhibición contra Brian Viloria, en el Madison Square Garden de Nueva York, cambiando radicalmente la percepción de Faitelson. Incluso en el programa A Los Golpes, dos días después del triunfo de González por nocaut, Faitelson le pidió a Julio César Chávez que recapacitara y aceptara que el nica era un boxeador casi perfecto, pues la leyenda mexicana también era uno de sus detractores.

Hoy en día Faitelson sigue teniendo la misma admiración sobre Román, no obstante, sus opiniones son igual de contundentes. Faitelson criticó severamente el mal manejo en la esquina de Román, pues desde la muerte de Arnulfo Obando, se han puesto a cuatro entrenadores en dos años. “Eso refleja inestabilidad”, dice el comentarista, quien va más allá y asegura que si este sábado “Chocolatito” no derrota a Fuentes debe retirarse del boxeo.

¿Qué tipo de combate visualiza de Román González contra Moisés Fuentes?

Espero al mejor Román posible, obviamente será complicado recuperar al boxeador fantástico de antes, aquel, que uno no notaba la transición de su ataque y defensa. También entiendo que ha tenido problemas para dar la división. El problema de él fue que perdió la corona fuera del ring, no sé si los problemas que él tiene y ustedes conocen bien le afectaron, los cambios que tuvo en su esquina, no sé si le llegó el aburguesamiento y el hecho de ser el mejor libra por libra no pudo asimilarlo, no lo sé.

¿Si se muestra como en sus mejores versiones, cuál sería el futuro del Chocolatito?

Él tiene que buscar una pelea con Sor Rungvisai a como dé lugar, al igual que el “Gallito” Estrada. Los dos persiguen al mismo hombre, hoy por hoy Sor Rungvisai es el mejor peso supermosca. Si Román no es capaz de regresar y ganarle a Sor Rungvisai no podrá continuar con su carrera, tiene que enfrentarlo más por el nivel que alcanzó Román de ser el mejor del mundo. Ese nivel no lo alcanzó Sor Rungvisai, ni Estrada, ni Naoya Inoue.

Vamos a medir a Román de acuerdo como se muestre con Fuentes, un peleador mexicano que cuando tiene un escenario alto no sabe responder. Román en lo boxístico no tiene nada que demostrar, lo que vamos a ver es que si está bien mentalmente, si tiene hambre, eso quiero ver. Hay golpes que pueden cambiar para siempre a un boxeador, por ejemplo Manny Pacquiao nunca más volvió a ser el mismo.

¿Cómo ve el hecho de que Román haya tenido a varios entrenadores en los últimos dos años?

El desorden de su carrera está mal. Hoy vemos a Gennady Golovkin y Saúl Álvarez, son peleadores que han tenido mucha estabilidad en la esquina, son peleadores que mantienen sus mánagers, no van de un lado a otro, cambiando de gimnasios. Si Román no tiene tranquilidad abajo del ring, menos que la tenga arriba. Falta calma y certeza alrededor de la carrera de Román.

Si Román gana pero no convence el sábado, ¿debe pensar en combate de título mundial?

Dependerá de las formas. Si pierde tendrá que decir adiós. Si gana con problemas puede tomarse más tiempos para buscar una revancha con Sor Rungvisai. El combate del sábado es de Román González contra Román González, no será contra Fuentes.

¿Es lógico que quiera ascender a 118 libras buscando un quinto título?

El problema de los boxeadores cuando se alejan del peso, pierden disciplina. Un peleador debe sentirse inicialmente cómodo, aquí todo dependerá del estado mental de Román. Si él no puede dar las 115, tiene que saltar a las 118 pero en ese peso perderá más facultades, entre ellas la velocidad.

¿Cómo se recordará a Román González cuando se retire?

Román no merece un final como el sucedido contra Sor Rungvisai. No queremos recordarlo así. Creo que él puede ser uno de los mejores boxeadores del mundo, dependerá de su mentalidad.