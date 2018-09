El defensa central colombiano naturalizado nicaragüense, Luis Fernando Copete, respondió al comunicado emitido por la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) acerca de las declaraciones de Henry Duarte y Juan Barrera sobre las deficiencias en el viaje a San Vicente y las Granadinas de parte del organismo.

El jugador que milita en el Deportivo Pasto de Colombia, expresó su descontento con lo dicho por los dirigentes del órgano rector del futbol nicaragüense, a quienes tildó de “mentirosos”. “Todo lo que dice el comunicado es una farsa, esa es la única manera que la Fenifut tiene de responder. Hay que buscar cómo desmentir a esa gente, que solo piensa en hacer dinero. Todo lo que se ha hecho en las selecciones, a todos los niveles, ha sido a pesar de las pésimas condiciones que nos ha dado la Fenifut”, aclaró Copete.

SOBRE LA SANCIÓN

Además, Copete se refirió al problema de la sanción que le impidió disputar el partido ante San Vicente y las Granadinas.

“La Fenifut, como siempre, se las está dando de víctima, cuando saben que quienes cometieron el error fueron ellos, pues les habían notificado de mi sanción desde julio del año pasado, sin embargo, hicieron caso omiso y me convocaron al partido. Lo peor fue que me llevaron hasta allá y al momento que me doy cuenta que no puedo jugar, les digo que busquen cómo regresarme a Pasto (Colombia), para reintegrarme a mi club y poder disputar las siguientes fechas de la liga colombiana, pero ellos me dijeron que no, porque disque se gastaba mucho más dinero y que tenía que esperar hasta que la selección regresara de su compromiso”, expresó el nacionalizado. Copete mencionó que el viaje desde Colombia fue costeado por él mismo y que la Fenifut ni siquiera le reembolsó lo que gastó.

“Después del partido contra Santa Fe (en la liga colombiana), yo me fui en bus hasta Cali, llegué a la terminal y de ahí me fui en taxi hasta el aeropuerto, para poder salir de Cali a Panamá y después hacia Nicaragua, todo eso lo hice con mi dinero. Ellos (Fenifut) me dijeron que en Nicaragua me reembolsaría todo el dinero y nunca hicieron. Ahora dicen que mi club (Deportivo Pasto) me iba a poner el viaje hasta Cali, pero eso es mentira, porque la Fenifut nunca le respondió un solo correo al equipo. Ahora vengo de Nicaragua (a Colombia) y el equipo me dice que yo andaba paseando y que soy el culpable”, finalizó el jugador.