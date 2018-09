“Chocolatito” González versus Moisés Fuentes: Este es el análisis de los expertos

¿Cuál Román Chocolatito González veremos este sábado contra el mexicano Moisés Fuentes? ¿Será el clásico destructor de púgiles mexicanos, yendo de frente, pasando golpes y rematando hasta demoler a su rival? ¿O será el Chocolatito que vimos ante Rungvisai: Sin ideas, sin estrategia, sin golpes… desarmado sobre la lona?

Chocolatito vuelve al cuadrilátero un año después de su estrepitoso nocaut ante Rungvisai.

Consultamos a los expertos sobre lo que podemos esperar del enfrentamiento: Edgard Tijerino (director del programa radial Doble Play), Edgard Rodríguez (columnista y comentarista del programa radial Play Off), Carlos Alfaro (periodista deportivo de Canal 4) y Harold Briceño (editor de deportes en El Nuevo Diario).

¿Qué podemos esperar de Román González en su pelea contra Moisés Fuentes?

Para esta interrogante, los cronistas consultados coincidieron en que aún es incierto lo que pasará en el combate, debido a que “Chocolatito” viene de una difícil derrota y el estado anímico del nica influirá mucho en su actuar durante la pelea.

“No creo que alguien pueda imaginar esta pelea, creo que sería un atrevimiento hacer un enfoque sobre cómo imagino la pelea, después del último Chocolate que vimos no tengo ninguna imaginación, un Chocolate temeroso, sin ir hacia adelante, sin combinaciones, asustado. Ese Chocolate yo no lo conocía y lo conocí ese día, entonces no se me ocurre de qué manera se recuperó o volvió a ser el de antes en los entrenamientos”, expresó Tijerino.

El periodista Carlos Alfaro es más contundente con sus aspiraciones, pues considera que habrá una victoria rotunda del “Chocolatito” González.

“Creo que la pelea puede llegar como máximo a un sexto asalto, con Chocolatito resultando vencedor y de manera categórica. Fuentes puede ser un peleador categoría 6, Román es un peleador categoría 10, es de lo mejor que hay a nivel del mundo”, dijo Alfaro en Las Vegas a El Nuevo Diario durante su cobertura a la pelea.

¿Cuál es la principal arma que tiene Fuentes para derrotar a Román?

Harold Briceño considera que el principal peligro para “Chocolatito” es la motivación con la que llega el mexicano a la pelea, debido a que es una de las oportunidades más importantes en su carrera boxística.

“Es una oportunidad que difícilmente se le va a volver a presentar (a Moisés Fuentes), creo que se ha preparado de la mejor manera posible para sacarle el máximo provecho a esta chance, él ya adelantó que va a fajarse ante Román, va a chocar con él, no va a huir al combate”, comentó Briceño.

Respecto a esto, el columnista Edgar Rodríguez considera que Fuentes “no tiene el antídoto para detener a Román”, y adelanta que si el mexicano decide fajarse contra el ex número uno del mundo, podría terminar noqueado.

“Un Román bien preparado debe deshacerse rápido de Moisés Fuentes, él es un boxeador que como buen mexicano es bien fajador pero con bastante fragilidad en su defensa, a mí me parece que el boxeo de Román puede hacer mucho daño” explicó Rodríguez.

Subir a 115 libras era una exigencia

Román González logró su cuarta corona boxística en las 115 libras, venciendo al mexicano Carlos Cuadras, sin embargo terminó muy lastimado a causa de los golpes recibidos.

Posteriormente “Chocolatito” enfrentó a Sor Rungvisai, un tailandés que le arrebató el título en una primera pelea con fallo polémico. En el segundo enfrentamiento ante el mismo rival, Román González sufrió un estrepitoso nocaut y no hubo lugar a discusión.

¿Puede considerarse un error por parte de Román subir a 115 libras?

“No creo que sea un error porque no le quedaba otra alternativa, de ninguna manera lo puedo considerar un error, es más, era una exigencia”, explicó Tijerino, quien comentó que en su momento llegó a pensar que era inevitable ver a Román hasta en 118 libras.

Los cronistas consultados coinciden con la respuesta de Tijerino, ya que pese al último resultado, subir de categoría le permitió convertirse en cuatro veces campeón mundial, el primero en la historia de Nicaragua.

“Román tenía la necesidad de subir a otra categoría por el asunto de que ya estaba apretado por el peso, entonces es una situación natural que le obligaba a moverse en esa dirección, no creo que sea un error, lo que pasa es que él ya no tenía opciones”, agregó Edgar Rodríguez.

Cambiar de manos afecta

Luego de las últimas presentaciones realizadas por Román González, es inevitable cuestionar si esa versión desconocida del nicaragüense se debe a la inestabilidad de su equipo de trabajo luego de la muerte de Arnulfo Obando, con quien ganó tres de sus cuatro títulos mundiales.

¿Cuánto pudo afectar a Román la inestabilidad de su equipo de trabajo luego de la muerte de Arnulfo Obando?

“Cuando trabajás con un entrenador, te habituás a su ritmo, a los hábitos que él tiene, a la manera incluso de la autoridad de él, pero cuando hay cambios así siempre produce alteraciones”, explicó Rodríguez.

Por su parte, Harold Briceño opinó que sí le afectó a Román la muerte de Arnulfo Obando, pues luego de su fallecimiento son cuatro los entrenadores que han estado en la esquina del pugilista.

“Estamos hablando ya de cuatro entrenadores, con Marcos Caballero, quien ha manifestado que mentalmente Román está bien, esto quiere decir que ha encontrado cierta inestabilidad”, agregó Briceño.

Los expertos en deporte hablaron también sobre la posibilidad de una tercera pelea contra Srisaket Sor Rungvisai, verdugo del “Chocolatito” en par de ocasiones.

¿Es correcto que Román piense en una tercera pelea contra Rungvisai?

“La primera pelea la ganó Román, en la segunda lo destrozaron, entonces para responder tengo que saber por qué no repitió lo de la primera pelea, si hay una tercera ¿va a ir con temor? yo no lo recomendaría, porque en realidad después de estos dos combates no es necesario”, acotó Edgard Tijerino.

La respuesta de Tijerino es secundada por Rodríguez y Briceño, quienes opinaron que esa opción no es recomendable para Román, pues Rungvisai se ha mostrado como un rival muy difícil y significaría un riesgo extremo para el nicaragüense.