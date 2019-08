Paniagua enrachado

El receptor del León, el dominicano Salvador Paniagua, jonroneó ayer por tercer juego seguido, aunque no pudo evitar la undécima derrota seguida de los metropolitanos.



Paniagua no había jonroneado en la temporada, pero desde el fin de semana está haciendo más contacto y su poder ha superado la velocidad de los envíos contrarios.



Su primer jonrón lo conectó el domingo 23 de diciembre en Managua, en el noveno inning ante Juan Figueroa, del Bóer. Su segundo fue el miércoles 26 en León, contra el relevista del Chinandega Pedro Minaya, también en el noveno episodio, y ayer fue en el segundo inning, contra Diego Sandino.



Lo curioso de los jonrones de Paniagua es que se los ha conectado a los máximos ganadores del torneo, como son Figueroa y Sandino, y dos de los más veloces tiradores, Figueroa y Minaya. No hay muchos peloteros con dos jonrones conectados en el estadio de León.



En la temporada 2005-2006 con el León, Paniagua bateó cuatro jonrones y está a punto de igualar su registro.



El conjunto metropolitano también impuso ayer un récord en cuanto a derrotas consecutivas, al llegar a 11. Los leoneses no ganan desde el 11 de diciembre, cuando le ganaron 2x0 al Bóer. Aunque han fallado, pelean, pero les ha faltado suerte, especialmente en los momentos de cierre.



Ayer, Henry Roa sentó a Justo Rivas, quien está en una pobre temporada. Justo, campeón de bateo y que compartió el título de Más Valioso con Clyde Williams la temporada pasada, batea apenas .209, por 29 hits en 139 turnos oficiales al bate, apenas empuja nueve carreras y conecta un jonrón. Es líder en dejados en base en posición anotadora de su equipo, con 35.



Y hablando de León, ayer cumplió 26 años de estar en el aire el programa deportivo radial “Rayando el Cuadro”, que conduce el colega Rafael Cervantes, en Radio Darío, ahora con la colaboración de Pepe Ortiz y Elder Rivas.



Cervantes se enorgullece porque aquel programa que parecía broma, porque lo inició un día de los inocentes, se ha consolidado como estelar en Occidente, en las frecuencias 89.3 FM y 1150 AM, de cinco a seis de la tarde.