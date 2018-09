Llanes y su bravura

¿Por qué ser cácher? “Porque me hace sentir diferente. Es una posición para bravos de verdad. Puedo decir que me ha ayudado a tener carácter”, me dijo Genaro Llanes antes de uno de los juegos de la selección en los Panamericanos de 1991 realizados en Cuba. Con o sin máscara, su rostro moreno cargado de fiereza, graficaba su determinación.

“Frente al plato, la presión me estimula y facilita que me agrande”, advertía, y lo demostraba. En 1989, apenas en su segundo llamado al equipo pinolero, se fajó y superó a Omar Linares en el “Torneo José Antonio Huelga”, obteniendo el cetro de bateo.

Siempre se mostró inyectado de confianza y fue pilar por largo rato del Chinandega. “Es de los peloteros necesarios”, decía el fallecido mánager Argelio Córdoba. Fue un pelotero de disciplina sin mancha y de utilidad comprobada, su escogencia —apunta Iván García— fue sin discusión.

Enmascarados famosos

Julio “Canana” Sandoval y Jorge “Conejo” Hernández fueron los cácheres referencia de aquellos tiempos en que la selección provocaba ruido en las llamadas Series Mundiales, que ciertamente comenzaron a serlo después de 1972.

En la época de la profesional, pese a los esfuerzos de Ken Taylor y “Tatarata” Wilson, la casi totalidad de receptores que por aquí vimos, fueron importados, y cuando el beisbol amateur casero salió de los escombros para modernizarse, Vicente López saltó bruscamente hacia la notoriedad y se adueñó por largo rato del peto y la máscara, convirtiéndose al mismo tiempo en un bateador temible.

Después llegó el tiempo para Marlon Abea y Julio Vallejos, sin olvidarnos de Reynaldo Téllez, Salvador Vanegas y otros que lograron destacar consistentemente, entre los que se encuentra obviamente Genaro Llanes.

Sus logros

Sus méritos son muchos. El informe del comité elector del salón nos recuerda que Llanes fue pieza de vital importancia en el engranaje de aquella selección con tanta juventud, que consiguió el subcampeonato en el Mundial de Edmonton en 1990; fue Genaro el tercer mejor bateador nica en la Copa Intercontinental de 1991 realizada en Barcelona; en 1993, afectado severamente por problemas en sus rodillas, quedó limitado al rol de bateador designado.

Sus contribuciones con el Chinandega fueron incontables entre 1985 y 1992, antes de pasar a los Dantos y funcionar como refuerzo del Granada. Se caracterizó por su bateo oportuno, haciendo valer su advertencia “la presión me estimula” para ser efectivo. Humilde y silencioso, se ganó el respeto de todos por su accionar y su forma de ser.