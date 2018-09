Joel Chávez, el nicaragüense que viajó a los Juegos Mundiales de Surf en Japón gracias a una colecta

Tras 16 años de conquistar las playas de su país, el nicaragüense Joel Chávez, de 25 años conquista con la bandera azul y blanco las olas de Japón en los Juegos Mundiales de Surf ISA 2018, donde competirá con 96 surfistas de 42 de los mejores Equipos Nacionales de Surfing del mundo.

El torneo se realiza del 15 al 22 de Septiembre en Tahara, Japón, donde los atletas intentarán conquistar el título mundial individual de surf, a lo que aspira el nicaragüense.

Durante la ceremonia de apertura, que incluye el representativo desfile de las naciones y ceremonia de las arenas del mundo, Chávez depositó la arena de la Playa El Astillero, ubicada en el municipio de Tola, Rivas, de donde originario.

El nicaragüense que inició a surfear a la edad de 9 años, participó en su primer torneo a los 13 años, en una playa sureña de Nicaragua, donde alcanzó el cuarto lugar.

En la primera ronda del mundial, Chávez se enfrentó contra el norteamericano Taro Watanabe y el irlandés Gearoid McDaid, donde logró ubicarse en el tercer puesto.

En una entrevista a El Nuevo Diario, el seleccionador nacional explicó que recibió mucho apoyo de amigos extranjeros para lograr llegar hasta Japón y expresó la difícil situación que están pasando los deportistas locales, a causa de la grave crisis política que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril, en un país donde en 2017, el surfing fue la segunda actividad más practicada por los turistas extranjeros.

¿Qué significa para vos representar a Nicaragua en Japón en medio de la situación socio política que está ocurriendo en tu país?

Representar a Nicaragua en Japón me llena de orgullo y satisfacción porque pudimos venir por lo menos con una persona. Nicaragua desde hace cinco años atrás no se ha perdido ningún mundial, hoy no queríamos que nos faltara entonces hicimos todo lo posible por llegar hasta acá y que la bandera de Nicaragua brillara.

¿Qué habilidades consideras que te han ayudado a lograr esta representación?

Pienso que más que habilidades esta la disciplina y el talento. He sido parte de la Selección Nacional durante siete años y pues es la disciplina indiscutiblemente lo que me ha hecho parte de este equipo. También el constante entrenamiento en que he estado durante este tiempo gracias al apoyo que he recibido.

Y durante estos años de seleccionado, ¿en qué eventos nacionales o internacionales has participado o alcanzado?

Pues los eventos que he alcanzado estando en la Selección en Nicaragua son muchos, en ocasiones he quedado Campeón y Subcampeón Nacional. En participación internacional he estado en los últimos cinco mundiales ISA con el equipo. Empecé en la categoría Junior cuando tenía menos de 18 años, en el Mundial que se realizó en Playa Jiquiliste en Nicaragua, también en 2015 en playa Popoyo, en 2016 estuve en Costa Rica, en 2017 viaje a Francia y este año estoy aquí en Japón, siempre orgulloso de llevar a Nicaragua por todo el mundo.

¿Cómo fue tu preparación para los ISA 2018?

Inicie a entrenar para este mundial desde el año pasado. Se requiere de arduo trabajo para enfocarse y dar el mejor resultado. Viajé a Estados Unidos a recibir un entrenamiento físico que organizó una amiga y estuve por allá aprendiendo ejercicios que necesito hacer antes de cada competencia.

¿Te apasiona alguna técnica o movimiento del surf?

Mi técnica favorita sería el aéreo, que vas en la ola, de repente agarras vuelo sobre ella y das un giro. Esa es mi maniobra favorita, la que más me gusta y me hace sentir bien.

¿Y tú primer recuerdo en esta disciplina?

El primer recuerdo que me marcó fue cuando hice mi primera competencia. Tenía como 13 años, y pues quedé en cuarto lugar. Ese momento me marcó y me motivó a seguir practicando el surf.

¿Cómo nicaragüense qué sentís al vivir la dura situación del país?

La verdad me siento triste porque todas las oportunidades que teníamos hasta antes de la crisis en Nicaragua se estaban cerrando para el surf, el chance de participar en competencias internacionales ahora se estancó porque no hay patrocinadores. El año pasado viajamos toda la selección completa a Francia y hoy pues solo pude llegar yo.

¿Quién patrocino tu viaje?

Viajé gracias a una recolecta de dinero, que hicimos en Estado Unidos, donde muchos amigos se unieron para apoyarme y por eso estoy aquí. Yo no conté con ayuda de ninguna empresa de Nicaragua porque no tienen confianza en el deporte como lo tenían antes.

Y ahorita, ¿está todo perdido para el surf?

El surf en Nicaragua tiene nivel. Nicaragua tiene surfistas para representarla en el exterior, lo que se requiere es más apoyo de la empresas, del gobierno. Lo necesitamos porque hemos demostrado nuestra capacidad, lo hicimos en los Juegos Centroamericanos 2017, donde quedamos en buen puesto. Con esta crisis el surf se ha quedado estancado y no podemos hacer nada.

Después de esta crisis, ¿Habrá oportunidad para el surf en Nicaragua?

Nicaragua siempre será uno de los mejores lugares para practicar surf en Centroamérica y pues ojala que esta situación pase termine y que toda la economía y el surf en Nicaragua vuelvan a crecer. Eso es lo que más deseo para Nicaragua.