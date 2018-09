Profundo agradecimiento

Hasta el día 29 de septiembre, mi programa de casi 38 años, Doble Play, estará en Radio La Primerísima. Esta ha sido mi casa durante los últimos 19 años, casi una vida radial. Llegué a esa emisora en 1999 aprovechando la paciencia de su director William Grigsby, un amigo de largos años y múltiples discusiones, quien me había abierto las puertas tres años antes.

Fue una relación estupenda, mi más extensa estadía después de haber iniciado el programa en La Voz de Nicaragua en 1981, continuado en Radio Ya, Radio 800 y Radio 580, por mi vinculación con William Ramírez.

Mi siguiente parada en aquel 1999 que ahora parece tan lejano, fue La Primerísima. A lo largo de tanto tiempo, no tengo más que agradecer. Tuvieron un respeto único hacia este prójimo, pese a mis posiciones críticas de sobra conocidas y lo ruidoso de mi expresión.

Hace años, durante uno de mis desbordes incontrolables, le dije a William que sentía que lo estaba afectando, y me respondió “¿alguna vez te he dicho algo?”, dejándome callado. Un abrazo de amigos, lo dijo todo.

¿Cuál el problema?

Desde el 1 de octubre, Doble Play estará en una combinación de tres frecuencias, 720 AM Radio Católica, 102.3 y 99.5 FM Radio Universidad, entre 6 y 7 de la mañana, y de la 1 a las 2 de la tarde, de lunes a sábado, sumando el Canal Católico 51, en las audiciones por las tardes, más presencia en Facebook y transmisión digital, y la disposición de Tunein internacional.

La pregunta natural es ¿por qué me voy de La Primerísima? El problema es el mismo de la mayoría de pequeñas empresas o minúsculas como la mía: el debilitamiento financiero. Doble Play no solo tenía el compromiso de pago del tiempo en la emisora, pago de personal, todos inscritos en el INSS, impuestos, mantenimiento de oficina con todo su equipamiento, suscripciones por lo menos de una docena de publicaciones y muchos gastos más. William me dijo que tomara tres meses a menor costo, mientras me equilibraba, lo que no fue posible y ese plazo se vence el 29 de septiembre.

Juego salvado

Los compañeros sugirieron ir a las redes sociales mientras se me abrían algunas posibilidades en otras emisoras. Llegué a considerar que estando por cumplir 75 años, estaba listo para “tirar la toalla”. ¡No más Doble Play! De pronto, después de dos conversaciones inesperadas con Monseñor Rolando Álvarez y el padre José Idiáquez, quienes me tienen confianza absoluta, saltó la idea de hacer una prueba de factibilidad de Doble Play, y acordamos que el programa comenzará a funcionar el próximo 1 de octubre en la combinación Radio Católica-Radio Universidad…

Así que mi profundo agradecimiento es doble, primero al director y los compañeros de La Primerísima que me permitieron estirar los límites de su tolerancia soportando mis posiciones, sin tomar distancia o perderme respeto, y después a la gente de la Iglesia que confía en mi profesionalismo, y sobre todo, en lo que ha llegado a significar Doble Play en esta sociedad tan convulsionada. No les fallé a unos, ni les fallaré a los otros.