“Chocolatito”: “Marcos Caballero es el tipo de persona que necesito en mi esquina”

Todo hace indicar que la relación entre Román “Chocolatito” González y el entrenador Marcos Caballero va para largo.

Esa unión entre “Chocolatito” y Caballero afianzó sus lazos tras lo mostrado por el púgil pinolero en su victoria contundente ante el mexicano Moisés Fuentes, a quien despachó por la vía del nocaut en cinco asaltos le noche del 15 de septiembre, en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

“Chocolatito” anuncia para este lunes su regreso a los entrenamientos previendo un posible combate para diciembre de este año, aunque en ese sentido todo se mueve en el mundo de las posibilidades. Lo que parece más seguro es la permanencia de Marcos Caballero como entrenador de cabecera del tetracampeón pinolero.

“Yo estoy dispuesto a seguir trabajando con él (Marcos Caballero), me gustó tenerlo en la esquina. (Marcos Caballero) es un hombre entregado al mundo del boxeo, eso me gustó, creo que él es el del tipo de persona que necesito en mi esquina y durante los campamentos que vienen”, afirmó Román González en una conversación sostenida con Ramón Mclean, del programa Tumbó la Cerca, de Radio 800.

Tras el triunfo de “Chocolatito” ante Moisés Fuentes, Marcos Caballero también afirmó en una entrevista brindada al colega Haxel Murillo, que su deseo era seguir junto a Román.

Enfocado

Lo que está por verse es la coordinación que se pueda establecer entre Caballero y Román. El adiestrador nacido en Estelí, radica en Coachella, California, Estados Unidos, donde también está pendiente de las carreras en el boxeo rentado de sus hijos, Randy y Rommel Caballero.

Previo a su combate contra Fuentes, “Chocolatito” hizo un campamento de un poco más de dos meses en Coachella, tónica que podría repetirse en futuros combates.

“Por lo general, los campamentos de entrenamiento los he hecho donde está (Gennady) Golovkin o en Costa Rica, Estados Unidos y Japón. Aquí en Nicaragua nunca he hecho un campamento porque tengo muchos compromisos y a veces me descuido mucho, así que mejor me voy fuera a realizar mi preparación”, afirmó Román.

Sobre el próximo rival que podría enfrentar “Chocolatito”, quizás en diciembre, no hay nada seguro, “hay muchos nombres”, dijo Román en la entrevista brindada a Ramón Mclean.

“No hay ningún nombre que me pase por la cabeza, quiero tomar las cosas con calma y adaptarme más al peso (115 libras)”, agregó.