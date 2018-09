Palabras que motivan a soñar

Las palabras de María Caridad Colón están impregnadas de sabiduría. La voz de la legendaria atleta cubana es profunda y sincera. Frente al grupo de atletas nacionales que ayer tuvieron la dicha de escucharla no se guarda nada de los secretos que la llevaron a triunfar en la prueba de lanzamiento de jabalina, y al oro en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

María Caridad será una de las invitadas especiales en la ceremonia de inducción de nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, programada para este sábado. Pero ayer compartió sus experiencias con los atletas nacionales en una charla realizada en el auditorio del Consejo Nacional del Deporte.

“Tuve la suerte de ser una atleta que destacó, que consiguió resultados internacionales, olímpicos y mundiales. Pero uno de los logros personales de los que me siento satisfecha es que la gente siempre me recuerda y me demuestra su cariño, donde quiera que voy”, señaló María Caridad.

“Desde que yo comencé a entrenar, mi objetivo siempre fue ser una buena atleta y lo puede conseguir. Nunca imaginé que iba a llegar tan largo en el atletismo, aunque siempre fue uno de mis deseos principales. Los atletas sueñan con la medalla Olímpica y yo la pude alcanzar, por eso no creo que me haya faltado algún logro en mi carrera”, destacó la atleta cubana y ganadora de medalla de oro en la cita Olímpica de Moscú 1980, con 68.40 metros.

El secreto del éxito

María Caridad brindó pinceladas de su sobresaliente vida deportiva durante la charla con los atletas nacionales, comentó cómo fue descubierta en el circuito del deporte escolar en su natal Cuba y habló sobre el secreto de su éxito.

“La clave del éxito es entrenar y entrenar, no hay otra fórmula si uno quiere triunfar. En el atletismo a veces se pierde, pero lo importante es nunca rendirse. La vida de un deportista no es fácil, hay momentos que uno no quiere hacer nada por el cansancio, pero solo triunfa aquel que se sobrepone a esas dificultades. Si ustedes no van a entrenar, a luchar y a ser fuertes, no pierdan su tiempo, porque la vida es corta y hay que aprovecharla al máximo”, le dijo María Caridad a los presentes en la charla.

Para los atletas nacionales, compartir un corto tiempo con María Caridad, les dejó una enseñanza para toda la vida.

“Me encantó mucho esta charla, me motivó mucho escuchar a una de las mejores atletas Olímpicas de Cuba, poder compartir con una atleta de tanto prestigio nos motiva a seguir para adelante”, señaló el atleta nacional Nelson González.

“Estaba ansiosa por conocer a María Caridad, ella es una gran atleta, un gran ejemplo a seguir. Tiene razón con lo que dijo, si nosotros no entrenamos fuerte mejor es no perder nuestro tiempo”, destacó por su parte la atleta Jarey Vásquez.