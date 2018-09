Aburto: “Hemos formado un equipo muy compacto”

El Managua F.C., actual subcampeón del torneo Apertura 2017-2018 de Liga Primera, ha tenido un muy buen arranque en la actual campaña del Apertura 2018-2019, pues, en siete encuentros disputados suma cuatro victorias, dos empates y solo una derrota, récord que lo mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 14 unidades, a dos del actual líder, el Real Estelí.

De igual forma, el equipo capitalino es el más goleador del torneo con 15 tantos, lo cual es producto, según manifestó el profesor Emilio Aburto, de “haber tenido una muy buena pretemporada”.

“La clave ha sido el entrenamiento, pues, comenzamos a prepararnos con mucho tiempo y creo que tuvimos una muy buena pretemporada, la cual se extendió por un mes y 20 días. La mayoría de los jugadores estuvieron desde el inicio de la preparación y esto les ha permitido llegar en buena forma al campeonato.

Siento que hemos mantenido una buena base del equipo del año pasado, lo cual sumado a los refuerzos y al trabajo de los juveniles nos permite sentir que hemos formado un equipo muy compacto”, afirmó el técnico en entrevista con El Nuevo Diario.

Según Aburto, para esta temporada el equipo se ha planteado “objetivos a corto plazo”, pensando en los resultados de cada partido, así el club “puede ir superando sus metas poco a poco, juego a juego. Un aspecto importante que nos hemos propuesto es darle oportunidad al jugador joven en la medida que se pueda, porque no se trata solamente de ganar campeonatos, sino también de ir formando jugadores que puedan competir en el futbol nacional y también fuera de Nicaragua”, sostuvo Aburto.

Según el entrenador de los Leones Azules, el nuevo formato de competencia de Liga Primera, donde se juegan partidos los fines de semana y los miércoles, no ha afectado al equipo y sostiene que “a los clubes que se prepararon bien, teniendo una buena pretemporada, creo que no les va a afectar el formato de competencia. Yo sé que no todos los equipos están acostumbrados a jugar miércoles y fines de semana, pero por lo menos al Managua F.C. no le ha afectado”.

Urbina explica incosistencia

Contrario al inicio del Managua F.C., el Club Deportivo Walter Ferretti está pasando por un mal arranque de temporada, pues en cinco partidos disputados suma seis unidades, producto de una victoria, tres empates y una derrota, lo que los tienen actualmente en el noveno puesto de la tabla de posiciones del torneo.

Sobre su discreto inicio, el técnico del Ferretti, Henry Urbina, estima que la falta de definición ha sido la principal razón de los últimos resultados del equipo. “Considero que la producción de goles nos está faltando. El equipo ha estado proponiendo a la ofensiva, incluso, se generan cinco o seis ocasiones claras de gol por juego, pero no las hemos podido definir. Por eso hemos estado trabajando en mejorar el ataque y que se dé una mejor coordinación ofensiva”, argumentó Urbina.

Según el técnico, otro factor que ha influido en los discretos resultados del club tiene que ver con el sistema de competencia del torneo. “Considero que jugar el fin de semana y después el miércoles no nos da mucho espacio para trabajar los aspectos tácticos que aporten en la mejora de nuestro juego. En la semana solamente tenemos un trabajo regenerativo después de cada partido, porque al día siguiente ya tenemos que estar preparando el siguiente encuentro. Dadas estas circunstancias, lo que estamos tratando de hacer es utilizar el tiempo del trabajo regenerativo para preparar los partidos y a la vez trabajar en mejorar la definición”, expresó Henry Urbina.