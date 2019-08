“Brillo sin esteroides”

Santo Domingo / EFE

El lanzador dominicano Pedro Martínez afirmó el jueves que "nunca estuvo ni estará" ligado con esteroides y que sus números como jugador adquieren más valor ahora que se dio a conocer el informe Mitchell sobre el uso de sustancias prohibidas en las Grandes Ligas.



"Yo desconozco eso de los esteroides, nunca utilicé ni utilizaré jamás ningún tipo de sustancias dirigidas a mejorar mi cuerpo de manera artificial", contestó Martínez a periodistas, tras recibir un homenaje.



El serpentinero de los Metros de Nueva York dijo alegrarse por las investigaciones contenidas en el informe Mitchell, porque eso permitirá saber quiénes jugaron limpio.



"Ustedes pueden estar seguros de que mi nombre nunca aparecerá en ninguna lista, todos los números que he puesto han sido en base a mi talento, sin tener que usar nada. Por eso me alegro de las investigaciones que se han hecho", precisó el astro del béisbol.



Sin embargo, el abridor precisó que su opinión no va dirigida a condenar a quienes aparecen en las conclusiones de las indagatorias, sino que sólo quiere que las cosas en torno al béisbol se aclaren.



De acuerdo con sus apreciaciones, su carrera de 16 años en las Grandes Ligas logrará ahora un mejor valor.



"Yo brillé en la época de los esteroides y eso de seguro elevará mucho más mi carrera, tanto aquí como en el extranjero, porque competí de manera legal contra otros que usaban cosas para ser más fuertes", aseguró.



Martínez, que ganó tres premios Cy Young, manifestó sentirse "orgulloso" de que además de sus números como jugador han podido enviar un mensaje a la sociedad de que se puede llegar muy lejos compitiendo de manera diáfana.



El lanzador, de otro lado, dijo confiar en Dios para lograr un buen año con los Metros y confirmar el buen estado de salud que siente, tras la operación del hombro derecho que le marginó durante casi toda la temporada anterior.



"Estoy cumpliendo fielmente las indicaciones de mis médicos e instructores y espero iniciar la temporada con los Metros", concluyó el estelar lanzador dominicano.





Reales firman a Olivo



Catcher dominicano alcanza acuerdo de una campaña con KC

KANSAS CITY, Missouri/AP

El receptor dominicano Miguel Olivo pactó ayer la firma de un contrato por una temporada con los Reales de Kansas City.



Olivo, de 29 años de edad, fue el catcher titular de los Marlins de la Florida las pasadas dos temporadas, bateando para .237 en 2007.



Los Marlins no le ofrecieron contrato con lo que se convirtió agente libre.



Florida adquirió a Mike Rabelo, un cotizado prospecto en la posición, mediante un canje con los Tigres de Detroit este mes.



"Me siento muy contento con esta firma. Kansas City es un equipo que tiene muchos jugadores dominicanos y sé que habrá un buen ambiente", dijo Olivo en una entrevista telefónica con la AP.



Olivo reveló que recibirá un salario de 2.2 millones de dólares en la temporada de 2008 y una opción para renovar el contrato en 2009.



El receptor puso out al 31.2% de los corredores que trataron de robar base las pasadas dos temporadas. Es el cuarto mejor promedio en la Liga Nacional.





También ha jugado con los Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle y Padres de San Diego.



Olilva batea de por vida para .239, con 61 jonrones y 224 impulsadas en 556 juegos.



"Antes de firmar con los Reales conversé con José Guillén (jardinero dominicano que también firmó como agente libre con los Reales este invierno) y él me habló del buen ambiente que se espera en Kansas", señaló Olivo.



También destacó su deseo de tener un mejor desempeño con el bate y el guante en la próxima temporada.



"Miguel es un catcher talentoso con un bate con poder y un excelente brazo", comentó el gerente general de los Reales, Dayton Moore.



"Junto a John Buck, formarán uno de las mejores combinaciones de catchers", puntualizó.