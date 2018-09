Dantos triunfan en muerte súbita

En un duelo de final dramático y definido en el décimo episodio por medio de la muerte súbita, los Dantos conquistaron un segundo triunfo de vital importancia para sus pretensiones de clasificar a la final, dejando en desventaja en la serie y emocionalmente golpeado a un conjunto de la Costa Caribe, que entró al séptimo episodio ganando el encuentro 4-2, pero que víctima de sus errores y del bateo oportuno de los capitalinos, terminó tendido en el terreno de juego mientras sus rivales celebraban el triunfo con marcador de 6-5, siendo el autor de la sexta anotación el chavalo Leonardo Ortiz, quien descifró al relevista Ariel Downs y con su trancazo entre el jardín central y el izquierdo, remolcó desde la tercera a Ronald Garth y asestó la estocada final.

​​Costa doma a los Dantos y empareja semifinal

El duelo, tan peleado como los dos primeros, fue un constante y bravo intercambio de golpes. El primer movimiento en la pizarra se produjo en la segunda entrada, cuando ante los envíos de Noel Jarquín los Dantos se adelantaron 1-0 gracias a golpe a Rafael Estrada, doblete de Garth y elevado de sacrificio de Ortiz. Sin embargo, los caribeños reaccionaron al instante y en la apertura del tercer episodio, como resultado de los imparables conseguidos por Danly Pinock, Norlando Valle y Marck Joseph, empataron las acciones.

Bravo intercambio

En el cuarto capítulo, la “maquinaria roja” volvió a ponerse al frente del marcador anotando solo una carrera pese a haber llenado las almohadillas sin out. Estrada abrió la tanda con sencillo y le siguieron Ronald Garth y Ramón Flores con sendos imparables para meter en problemas a Jarquín, no obstante, Henry Burton falló, y tras la base por bolas negociada por Ortiz para el 2-1, William Rayo bateó para doble play. La respuesta de la Costa Caribe no se hizo esperar y en la parte alta del quinto inning igualó el desafío como resultado del triple conectado por Debrie Beneth y el sencillo impulsador de Pinock.

Los costeños atacaron nuevamente en la parte inicial del sexto y hasta explotaron a Gustavo Martínez, el abridor de los Dantos. Con los costales repletos tras los incogibles de Joseph, Renato Morales y el golpe a Britton, Dwain Fox ligó una rola a las paradas cortas, donde Benjamín Alegría perdió por un instante la pelota e imposibilitado de sacar al corredor que iba de tercera a home, se conformó con forzar el out en la primera, propiciando la tercera anotación caribeña. Acto seguido, un lanzamiento descontrolado de Martínez ante Rommel Mendoza permitió que los visitantes ampliaran la ventaja a 4-2.

Antonio Jiménez “Jugando en casa será diferente la cosa”

El duelo se extendió así hasta el séptimo capítulo, cuando los Dantos se acercaron a una carrera ante el relevista Richard Burton. Luego, en la octava ronda, frente al estelar Horace Rigby, el artillero Ramón Flores empató el marcador 4-4 con un cuadrangular por el jardín izquierdo.

INNING decisivo

En la décima entrada, los costeños no aprovecharon al máximo que gracias a la aplicación de la muerte súbita iniciaron con Valle y Joseph corriendo en las primeras dos almohadillas. Renato Morales se ponchó y Britton conectó una rola a la antesala, provocando que forzaran a Joseph en la intermedia. Con dos outs en la pizarra, Fox conectó un sencillo para que la Costa Caribe anotara su única carrera.

Por su lado, los Dantos sí supieron aprovechar los dos corredores reglamentarios y también las flaquezas de la defensiva costeña. Un error en tiro de Ariel Downs a la segunda base tratando de atrapar a Mike Loáisiga, y otro desliz de Valle dejando caer un elevado de Ramón Flores detrás de la zona del infield, favorecieron el empate de los Dantos y dejaron el escenario propicio para que Leonardo Ortiz, con su trancazo entre el jardín central y el izquierdo, remolcara desde la tercera a Ronald Garth, poniendo el 6-5 definitivo.