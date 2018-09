Omar cree en el resurgimiento, Tiffer apunta a la barrida

Cuando se puso en marcha la semifinal entre los Indios del Bóer y los Toros de Chontales, difícilmente alguien imaginó que la tropa de Ronald Tiffer pondría rápidamente contra las cuerdas a la novena de Omar Cisneros, adelantándose 3-0 en la serie, una ventaja para muchos imposible de remontar. Sin embargo, Omar, como lanzando un grito de esperanza, asegura que a partir de hoy su equipo empezará un gran resurgimiento, algo que Tiffer no cree que suceda, pues sus Indios buscarán acabar con los Toros hoy mismo.

“Es cierto que tras haber perdido los tres primeros juegos estamos heridos de gravedad, pero no de muerte. Que no se confíe el Bóer, pues les hace falta una victoria y no estamos dispuestos a cedérsela. Yo puedo garantizar que a partir de mañana (hoy) empezamos a ganar. Confío en este equipo, en la bravura y el potencial de sus peloteros. Vamos a resurgir porque este conjunto no bajará la guardia”, dijo Omar, recordando que a lo largo de su carrera ha estado muchas veces en circunstancias como esta y en la mayoría ha salido con el puño en alto.

Sobre las razones por las que han sido superados en los primeros tres duelos, Omar señaló que “el Bóer nos ha ganado no porque haya sido contundente con su ofensiva, sino porque ha sabido aprovechar nuestros errores. Eso sí, su picheo ha trabajado muy bien a nuestros bateadores, esa es una realidad que no puede ocultarse, pues jugadores como Jilton Calderón, Iván Hernández, Moisés Flores y Marvin Martínez no han funcionado a la ofensiva como suelen hacerlo”.

A darlo todo

En la otra cara de esta moneda está Ronald Tiffer, más cauteloso en sus declaraciones, aunque confiado en obtener un resultado final positivo. “Es imposible que diga con total certeza que hoy se acabará la semifinal, sobre todo, por tratarse el beisbol de un deporte tan imprevisible; sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que vamos a darlo todo en el terreno de juego para sacar la victoria y avanzar a la final. La gente puede estar segura que el Bóer dará su mayor esfuerzo en la búsqueda del triunfo que nos dé la clasificación”, dijo el timonel de la Tribu.

Consultado sobre las claves que lo han llevado a estar a un solo éxito de ir a pelear el título, Tiffer responde sin titubeos que “lo importante ha sido que los muchachos han estado jugando más en conjunto y se han enfocado más en las circunstancias del juego, respondiendo en gran forma a las exigencias”. Coincidiendo con Omar, Ronald cree que otra clave del buen resultado de su novena es que le ha sacado el máximo provecho a los “errores que han sido fatales para Chontales”.

Hoy estos dos mánagers estarán cara a cara en busca de un objetivo distinto. Omar persigue una victoria que le permita seguir con vida y Tiffer un triunfo que lo clasifique.