Luis Coronel, el cacique goleador

A sus 21 años de edad, Luis Fernando Coronel se ha convertido en el referente ofensivo del Cacique Diriangén y este domingo, contra Deportivo Ocotal, con su segundo hat trick de la temporada, el primero se lo marcó a Chinandega FC, se afianzó en el liderato de goleo de la Liga Primera, con 8 tantos.

Coronel inició sus andanzas en el futbol a los 6 años, en las Pequeñas Ligas de Diriamba, y sobre sus primeros peldaños comparte: “Creo que ya venía conmigo el jugar futbol, a mi mamá le gustaba ver al Diriangén y le encantaba vernos jugar de chiquitos (a él y a su hermano, Jason Coronel) y así fuimos creciendo.

Llegué a Diriangén después de probar suerte en la Juvenil de Juventus, estuve en un Apertura con ellos y no me acostumbré, y quise volver para el Clausura, pero no se podía cambiar de equipo en ese tiempo. Entonces quedé seis meses sin jugar en la categoría Juvenil, así que estuve en Tercera División de Diriamba mientras terminaba el Clausura, y cuando acabó, estaba Chanampe con la Juvenil, y él me fichó”.

Su mentor

Coronel afirma que el estratega argentino y exjugador Roberto Chanampe fue determinante en su crecimiento como futbolista, pues fue quien le dio el voto de confianza para que debutara en Primera División y le ayudó para que se pudiera adaptar a las exigencias de estar en una categoría mayor.

“Cuando me hizo debutar yo estaba muy emocionado, sabía que tenía que responder a la confianza que me daba Chanampe y que tenía que aprovechar cada minuto que tenía en el terreno de juego. Es difícil dar el salto, más cuando uno es joven, pero repito que tuve la suerte de contar con Chanampe, que me dio la confianza para que el grupo de la Mayor me apoyara, también tenía que dar buenos partidos, porque había mucha competencia de grandes jugadores en ese tiempo”, comparte.

Asimismo, Coronel siente que el suyo ha sido un proceso bastante rápido: “Diriangén es un equipo con una gran afición y exige buenos resultados, entonces tuve que madurar muy rápido y siempre estaba enfocado en la responsabilidad de buscar el campeonato que hacía mucho que no se ganaba”.

Al consultarle que si bien él anotó el gol que le permitió a Diriangén coronarse campeón del Apertura frente a Estelí, ha sido en el presente torneo cuando se le ha visto más efectivo, aseguró que está muy enfocado y con muchas ganas de seguir creciendo, por lo cual trata de entrenar mucho la definición.

Respecto al cambio drástico de nómina en Diriangén, dijo que “no es el mismo equipo del torneo pasado, aunque la idea de juego del profe es la misma, entonces, no ha sido tan difícil, pero sí trato de entenderme bien con los nuevos compañeros dentro de la cancha”.

Respecto al liderato de goleo que ostenta hasta el momento compartió: “Me siento muy bien, lo disfruto mucho porque cuento con el apoyo de los compañeros, que es muy importante, al final los goles son recompensa del trabajo de todo el grupo”.