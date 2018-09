“Chocolatito” ya entrena en el Róger Deshón

“Quiero cuidarme de la mejor manera. Digo yo que voy a pelear en diciembre, pero no sabemos qué pueda pasar más adelante. No me han dicho nada sobre una próxima pelea ni fecha y menos rival. Pero he decidido retornar pronto al gimnasio porque quiero estar listo para cuando se me presente alguna oportunidad. La idea es permanecer en las mejores condiciones para volver a ser campeón del mundo”, dijo Román en una entrevista concedida días atrás a los colegas Ramón Maclean y Óscar Mejía, en el programa Entrevistas CDNN de canal 23.