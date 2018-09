El Derbi County elimina al Manchester United de la Copa de la Liga

El Derbi County, actualmente en segunda división, eliminó al Manchester United de la Copa de la Liga al derrotarle en los penales en partido disputado en Old Trafford.

Este revés se une al mal inicio en el campeonato del equipo que dirige José Mourinho, que tras el partido confirmó las informaciones de la prensa que decían que había decidido retirar la segunda capitanía a Paul Pogba tras las criticas del francés al juego del equipo.

"La única verdad es que he tomado la decisión de que Paul deje de ser el segundo capitán", confirmó Mourinho, que dejó fuera de la convocatoria contra el Derby County a Pogba y a otros titulares como David de Gea.

"Soy el entrenador y tomo estas decisiones, no me he peleado con nadie, no hay problema en absoluto. La misma persona que tomó la decisión de nombrarle segundo capitán toma esta decisión ahora", añadió.

Esta confirmación llegó horas después de que el diario The Times diera la noticia. Según el rotativo, el técnico reprochó a Pogba, delante de todos sus compañeros de vestuario, que el jugador de 25 años "no representa lo que un capitán y que el Manchester United está por encima de cualquiera" tras sus recientes críticas al juego del equipo.

Pese a todo, las cosas comenzaron bien para el United, que se adelantó con un tanto del español Juan Mata nada más empezar (3).

Sin embargo, Harry Wilson empató para los visitantes a la hora de juego (59) y poco después el United se quedó con 10 tras la expulsión del arquero argentino Sergio Romero por tocar una pelota con la mano fuera del área (67).

El equipo dirigido por Franck Lampard, exjugador de Mourinho en el Chelsea, aprovechó la superioridad numérica para ponerse por delante a poco para el final, con un tanto de Jack Marriott en el 85.

Sin embargo, el belga Marouane Fellaini provocó los penales al anotar de cabeza en el descuento (90+4).

En la resolución desde los once metros (la prórroga ha desaparecido esta temporada en la Copa de la Liga), el Derby acabó llevándose la clasificación por 8-7.

"En los penales, alguien tiene que fallar. Sabíamos que íbamos a tener problemas con Jones", lamentó Mourinho, señalando directamente a Phil Jones, el jugador que erró el penal decisivo, en otra muestra más de su enfrentamiento con sus propios jugadores.

El otro equipo de Manchester, el City, logró fácilmente la clasificación tras vencer por 3-0 en su visita al Oxford, el primero de ellos marcado por el brasileño Gabriel Jesus.

El miércoles se disputará la eliminatoria más interesante, la que enfrente en Anfield a los dos primeros clasificados de la Premier League, Liverpool y Chelsea.