¿Fin de la temporada para Erasmo?

Una última apertura de Erasmo Ramírez esta temporada con los Marineros de Seattle quizás no sea posible, pero nunca se sabe.

Al derecho pinolero le corresponde abrir juego el viernes por la noche contra los Rangers de Texas, aunque Scott Servais, mánager de la tropa de Seattle, puso en tela de duda una apertura más de Erasmo.

“Ya veremos”, dijo Servais cuando se le consultó si Erasmo recibiría la pelota para abrir juego en la serie contra Texas. “Tenemos muchachos que regresan a la rotación”, detalló el timonel de Seattle en declaraciones vertidas a Greg Johns de la MLB.

Servais comentó que vería cómo se desempeñaba el picheo en la serie contra el conjunto de los Atlético de Oakland para determinar la rotación ante Texas. Ya eliminados de la contienda en las Grandes Ligas, los Marineros tendrán seis brazos saludables para sus últimos partidos de la temporada.

ALISTA SU BRAZO

Sobre si ha sido notificado para abrir una vez más esta temporada, Erasmo comentó vía redes sociales: “Me imagino que ya terminó mi temporada. No me han dicho nada si voy a volver abrir, yo sigo entrenando, pues nunca se sabe lo que pasará”.

Las dos últimas aperturas de Erasmo en las Grandes Ligas han sido poco alentadoras, al permitir en 6.2 entradas, diez carreras limpias. En su más reciente salida, el pinolero apenas caminó 2.2 entradas ante Texas, equipo que le propinó su cuarta derrota.

“Lo bueno es que termino la temporada sano”, comentó Erasmo, quien vio mermados sus números debido a una lesión que lo mantuvo fuera por un buen rato. Además el pinolero concluye contrato con los Marineros al terminar la temporada, y la salida ante Texas podría incluso haber sido la última con el equipo.

“Todavía no sé qué planes tiene Seattle conmigo, pues el equipo tiene muchos abridores para el año que viene. Pero pase lo que pase estoy agradecido con Dios y con los Marineros por las oportunidades que me dieron. Si ellos no toman mi contrato, pues iré a la agencia libre”, agregó.

Esta temporada, Erasmo tiene registro de 2-4 en ganados y perdidos con efectividad de 6.50. Desde que regresó de la lista de lesionados en agosto, tiene 5.50 de efectividad con balance de 1-2.