Yanquis prohíben jugar a Canó

SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana / La Opinión

Los Yanquis de Nueva York le prohibieron al dominicano Robinson Canó que siguiera jugando béisbol invernal en el país caribeño.



"Los Yanquis no quieren que siga jugando. Ellos querían ver cómo estaba de la lesión del abdomen y por eso me dejaron jugar. Ahora me comunicaron a través de mi agente que no debo seguir", dijo Canó antes del partido entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales el jueves.



Canó entró en acción en 10 partidos con las Estrellas en la temporada regular y uno en el round robin. En la campaña regular terminó con un promedio de .350 con un jonrón y tres remolcadas.



Todos sus partidos los jugó como bateador designado, pero fue sacado de la nómina del conjunto para el juego del miércoles.



"No entendemos por qué lo están parando. No he hablado con (el gerente general de los Yanquis, Brian) Cashman, pero lo voy a hacer mañana", dijo el gerente general de las Estrellas, Alfredo Griffin.



Las Estrellas planean hacer lo posible para tratar de convencer a la gerencia neoyorquina de que le permitan al jugador participar en las semifinales, pero el pelotero seguirá al pie de la letra las directrices de su equipo en las Mayores.



"Tengo que ser sincero, quiero seguir jugando, pero tengo que hacer lo que los Yanquis me pidan, porque ése es mi negocio", comentó Canó.



Canó jugó como designado y tercer bate de las Estrellas desde que se unió a la novena y luego de conseguir la clasificación su deseo es el de seguir vistiendo el uniforme verde.



"El equipo se metió en competencia y llegamos a los playoffs. Le mandé a decir a la gerencia (de los Yanquis) que quería seguir jugando para mantenerme en forma, pero le dijeron a mi agente que no querían que me lesionara, que había muchos jugadores que le habían dicho lo mismo", indicó.



Los Yanquis también le prohibieron jugar a Melky Cabrera con las Águilas Cibaeñas.





Aseguran a LaTroy Hawkins

NUEVA YORK

Los Yanquis oficializaron el jueves los servicios del relevista derecho LaTroy Hawkins por un año.



Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero según un reporte confidencial, el lanzador de 35 años ganará 3.75 millones de dólares en 2008, que ya está a la vuelta de la esquina.



Hawkins llega al Bronx después de 62 comparecencias como relevista de los Rockies de Colorado en 2007. Cerró con récord de 2-5 y 3.42 de efectividad con los sorprendentes campeones de la Liga Nacional.



Hawkins tiene récord de por vida de 56-76 con 75 juegos salvados y una efectividad de 4.68 en 631 juegos en las Ligas Mayores (98 en calidad de abridor) durante 13 temporadas con los Mellizos de Minnesota, Cachorros de Chicago, Gigantes de San Francisco, Orioles de Baltimore y Colorado.



Desde que se convirtió en relevista de tiempo completo en 2000, sus 532 participaciones en ese rol lo coloca en el noveno lugar en las Mayores y empatado en el cuarto lugar entre los derechos.



Es uno de sólo cinco lanzadores en tener más de 60 incursiones en cada una de las últimas ocho temporadas (2000-2007) y lanzó 550.2 entradas combinadas durante este tiempo, quedando en sexto lugar entre los relevistas de las Ligas Mayores.



Hawkins, nativo de Gary, Indiana, fue originalmente seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la séptima ronda del draft amateur de 1991.