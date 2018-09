Ronald Tiffer: “No es conveniente pasar mucho tiempo sin jugar”

A la espera de rival para dar inicio a la serie final del Campeonato Nacional de Beisbol Germán Pomares; el Bóer se mantiene activo en los entrenamientos, trabajando por igual la parte física y mental de los jugadores, para que no decaiga el empuje mostrado durante la campaña y que les permitió barrer a los Toros de Chontales en su llave de semifinal.

La mañana de este miércoles la Tribu entrenó en el viejo Estadio Nacional. Ronald Tiffer, mánager de los Indios, sabe que una prolongada pausa sin la presión de un partido, podría afectar el ritmo de algunos de sus jugadores, y desde ya trabaja en un plan para que eso no ocurra.

“Lógicamente hay lanzadores que no se sienten bien cuando pasan mucho tiempo sin tirar, (Róger) Marín es uno de ellos, él no se siente bien cuando pasa mucho tiempo descansando, así que nosotros además de los entrenamientos de esta semana, estamos buscando como concretar un juego, porque no es muy conveniente pasar mucho tiempo sin jugar”, detalló Tiffer, quien aún no decide quién será el rival a enfrentar en un duelo de preparación.

“El equipo está tranquilo, tampoco queremos recargar mucho a los muchachos y caer en los extremos, ya lo dice el dicho ‘caballo cansado no gana carrera’. Lo que sí estamos tratando de hacer es practicar algunas situaciones de juego que no debieron pasarnos en la serie contra Chontales, y a la par le estamos reiterando a los muchachos que no pierdan el enfoque, porque a veces tras llegar a la final surge un conformismo que puede ser fatal. Les estamos diciendo que no es solo avanzar a la final, sino ser campeones”, apuntó el timonel.

Un brazo más

Tiffer asegura que mantendrá la misma alineación ofensiva y rotación de abridores, sin importar el rival que toque en la final, que saldrá de la serie entre Dantos y Costa Caribe.

En ese sentido, la rotación con Wilton López, Róger Marín y Berman Espinoza, solo se podría ver interrumpida dependiendo de lo que se escoja en la ronda de refuerzos que está pendiente para la final, en la que los protagonistas tomarán un pelotero más.

“No es un secreto que el Bóer necesita de lanzadores abridores y de relevistas medios, así que si al final se da la opción de tomar un refuerzo más, lo que buscaríamos sería un brazo, hay mucho de donde escoger, ahí está Fidencio Flores, Erasmo Reyes, José Elías Villegas. La Costa y los Dantos igual tienen muchos brazos de donde escoger, dependiendo de cuál equipo quede eliminado”, comentó Tiffer.