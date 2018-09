Los Bravos de Atlanta le notificaron al lanzador pinolero Dilmer Mejía que descanse en sus vacaciones. Lo que cierra de forma definitiva las puertas para verlo en acción en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

Este año, el zurdo se unió al estamento de los mejores prospectos nicaragüenses, gracias a su balance de cinco victorias, cuatro descalabros con 2.87 de efectividad al servicio de los Bravos de Danville en la Liga de los Apalaches, categoría Rookie League.

“La clave del éxito este año fue trabajar duro y mantenerme fuerte para afrontar cada desafío”, comentó Dilmer, quien tuvo que trabajar duro en su repertorio de picheos para mostrarse como un mejor lanzador. “El cambio de velocidad siempre ha sido mi mejor picheo, y esta temporada me tocó mejorar la curva. Ahora mismo estoy trabajando más en el sinker porque es un lanzamiento muy efectivo en las categorías superiores”, dijo Mejía.

El prospecto nica tuvo una apertura en Clase A y tres en Clase A Avanzada, pero no le fue bien. Con respecto a eso expresó: “Cada vez que subía al montículo daba lo mejor de mí, me sentía contento porque estaba en categorías más avanzadas; sin embargo, quería que mis lanzamientos fueran perfectos y ese fue uno de los factores que me afectó y que evitó que las cosas me salieran bien. Siempre estaba abajo en el conteo y cuando venía por la zona de strikes los bateadores se aprovechaban de eso”.

“Ahora mismo Atlanta tiene la mejor rotación de prospectos en Ligas Menores, otros están en el equipo grande, con todos ellos he jugado en diferentes categorías, eso no me intimida. Me da más fuerzas para seguir adelante y superar cualquier obstáculo, para eso trato de mantenerme enfocado en mi objetivo, que es llegar a Grandes Ligas”.

Johan Santana, su inspiración

El venezolano Johan Santana, ganador de dos Premios Cy Young (2004 y 2006), es el modelo a seguir de Dilmer Mejía. “Es mi mayor influencia. Siempre veo videos de cuando lanzaba en sus mejores tiempos” detalló.

Por otro lado, Dilmer le aconseja a los jóvenes que esperan algún día firmar con una organización de Grandes Ligas “que sigan luchando, que trabajen duro a diario, que sean pacientes porque todo llega a su tiempo. Lo importante es tener fe en Dios, pues gracias a él nada es imposible”.