Dantos resurgen

De una noche a otra los Dantos fueron dos equipos tan distintos ante la Costa Caribe, que resulta difícil entender esa transición. De ser anulados a la ofensiva y ver a sus lanzadores desfilar vapuleados ante el poderío caribeño; a conectar 15 imparables, entre ellos cuatro jonrones, y limitar a solo cuatro cañonazos a sus rivales, forjando un categórico triunfo con pizarra de 10-2 para ponerse a un paso de clasificar a la gran final del Germán Pomares. Una gran faena monticular de Jorge Bucardo y un despertar agresivo de sus bateadores, fueron las bases sobre la cual los Dantos consiguieron resurgir ante la Costa Caribe, el mismo rival que los había noqueado una noche antes.

La primera amenaza en el encuentro fue cortesía de los Dantos, y aunque el escenario que montaron parecía propicio para mover el marcador, no pudieron hacerlo. Con un out en la pizarra consiguieron poner corredores en primera y segunda gracias a los imparables de Omar Mendoza y Ofilio Castro, sin embargo, en el momento menos indicado para las pretensiones de tomar ventaja del equipo, dos artilleros de gran reputación ofensiva como Ronald Garth y Darrel Campbell no pudieron mostrarse productivos ante los envíos del abridor Ernesto Glasgon, quien metió el acelerador y logró salir ileso de tal situación.

Truena Ofilio

No obstante, en el tercer capítulo, el pícher costeño volvió a meterse en dificultades y esta vez no corrió con la misma suerte que dos episodios atrás, pues con dos hombres en circulación, el líder de los bateadores del Germán Pomares, el siempre incidente Ofilio Castro, lo sacudió con un trancazo de cuatro bases por el jardín izquierdo, moviendo el marcador a 3-0. De esta forma, tomando una ventaja tempranera ante un lanzador que fue de los más efectivos en la temporada regular, los Dantos lograron sacudirse los fantasmas del juego anterior y desde entonces fueron los amos y señores de un encuentro en el que la ofensiva caribeña fue incapaz de reaccionar.

Esa defensa fatal

La Costa Caribe entró a la ronda semifinal con la imagen de haber sido uno de los equipos más erráticos de la etapa regular, y es que sus 80 errores en 47 juegos solo fueron superados por las 82 pifias cometidas por los Gigantes de Zelaya Central. ¿Por qué traer a memoria este dato? Porque al parecer los costeños no dejaron atrás sus flaquezas defensivas y ayer volvieron a mostrarse vulnerables. En el cuarto capítulo, Ramón Flores abrió la tanda con imparable y luego anotó como resultado de un sencillo de Benjamín Alegría y un error del jardinero izquierdo Norlando Valle, quien extrañamente no la ha pasado bien como guardabosque del equipo caribeño. Acto seguido, un golpe a Ofilio y un passed ball del receptor Jarly Blackausa pusieron corredores en posición anotadora, dejando el contexto ideal para que un error del parador en corto Luis Miranda, sobre roletazo de Ronald Garth, produjera la quinta anotación de los Dantos.

Bucardo, impresionante

Dos entradas más tarde, con Ariel Downs en el montículo por la Costa Caribe, Garth conectó un cuadrangular de dos carreras que puso el juego 7-0, una ventaja del tamaño del Monte Everest para los caribeños, sobre todo porque enfrente tenían a un Jorge Bucardo tan inspirado, que con sus lanzamientos obedientes daba la impresión de ser un artista pintando su nueva obra. De los bateadores rivales, solo Debrie Benneth, en par de ocasiones, pudo conectarle de imparable. Bucardo completó siete innings de solo un cañonazo, sin embargo, apareció en el octavo para poco tiempo después abandonar el montículo entre la ovación del público, pero dejando a dos corredores en circulación sin out en la pizarra.

En su lugar entró Claudio Hernández, quien no pudo evitar que los costeños hicieran par de anotaciones. Antes, los Dantos habían ampliado su número de carreras a nueve, sobresaliendo en ese accionar ofensivo un jonrón solitario del encendido chavalo Omar Mendoza. Luego, en el cierre del octavo, sellaron el marcador 10-2 con un bambinazo de William Rayo. Así se escribió la historia del quinto duelo de la semifinal. El próximo será el domingo a las 4:00 p.m. en el mismo escenario, el Estadio Nacional Dennis Martínez.