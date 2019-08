Leyritz en problemas

MIAMI / ESPN



El ex receptor de Grandes Ligas Jim Leyritz, uno de los héroes en el triunfo de los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial de 1996, se encuentra en una cárcel del condado de Broward acusado de homicidio vehicular por protagoniozar un accidente al manejar, aparentemente, bajo la influencia del alcohol, informó el viernes el periódico Miami Herald, en su página en internet.



Leyritz estuvo involucrado en un accidente de auto el viernes por la mañana en Fort Lauderdale. De acuerdo con el canal 10 (WPLG-TV), Leyritz golpeó un automóvil en el centro de Fort Lauderdale y un pasajero que estaba en el auto golpeado, salió expulsado del vehículo y murió en el lugar.



Leyritz se negó a someterse a una prueba de sobriedad, dijo el canal, citando a la policía. El ex jugador pagó una fianza de $11,000 y fue dejado en libertad a las 14:35 ET.



Leyritz fue acusado de dos cargos de conducir borracho, incluyendo un cargo por manejar bajo influencia de alcohol que provocó la muerte a un ser humano, informó el Herald, citando el sitio Web de la cárcel.



De ser encontrado culpable del cargo de homicidio por manejar borracho, Leyritz enfrenta una multa de hasta 10 mil dólares y hasta 15 años de cárcel, además de perder la licencia de por vida.



Leyritz, de 44 años, jugó 11 temporadas para los Yankees, Angels, Rangers, Medias Rojas, Padres y Dodgers.



El ex receptor se desempeña como corresponsal de los programas radiales de MLB.com.