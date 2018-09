Señor consistencia

Aunque Wuilliams Vásquez coqueteó con varios de los principales lideratos ofensivos en el Campeonato Nacional Germán Pomares, el impacto de sus números repercutió más en el aspecto colectivo con el equipo del Bóer, razón por la cual fue nombrado Jugador Más Valioso del torneo.

Vásquez reconoce que su compañero de equipo Juan Carlos Urbina, también tenía méritos suficientes para conseguir la distinción de Jugador Más Valioso, al igual que el lanzador de los Toros de Chontales, Erasmo Reyes.

Urbina fue líder en carreras producidas con 52 y cuadrangulares conectados con 14, mientras que Reyes registró 13 victorias con los Toros.

“La verdad no me esperaba este reconocimiento, había otros jugadores que tenían muy buenos números como Juan Carlos Urbina y Erasmo Reyes. Lamentablemente el premio de Más Valioso se lo dan a una sola persona, aunque sería bueno que se lo dieran a varios jugadores para motivarlos más”, destacó Vásquez.

El artillero de los Indios, quien estuvo en su primera campaña en el Germán Pomares, fue segundo en promedio de bateo con .431 puntos, también escoltó a Urbina en cuadrangulares con 12 y carreras empujadas con 44.

“Nunca me he considerado un jugador que solo trabaja para mejorar sus números, yo siempre estoy tratando de ayudar al equipo y la mejor manera de hacerlo es jugar diario y ser consistente, porque suele suceder que si uno empuja muchas carreras, anota pocas, yo trato de ser lo más parejo posible en todos los sentidos”, comentó Vásquez.

Los que atesora más

Para Vásquez no es su primer reconocimiento de Jugador Más Valioso en su carrera, en la que además guarda varios títulos de bateo y cuadrangulares, aunque reconoce que con el tiempo hay otro tipo de galardones que se atesoran más.

“En la Liga Bolivariana en Venezuela fui dos veces Jugador Más Valioso, en Italia lo gané tres veces, en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua también he sido Más Valioso, incluso Finales he conseguido ser Más Valioso. En esas ocasiones no me han dado ese reconocimiento, siendo líder en un determinado departamento, sino más bien por mi consistencia general”, explica el artillero de los Indios.

“No siento que me haga falta ganar un reconocimiento en mi carrera, además ya con 35 años uno no puede ponerse a exigir mucho de aquí en adelante, porque el tiempo ya te viene encima, las cosas que tenía que hacer en la pelota ya lo he hecho, ahora estoy jugando más tranquilo, tratando de conseguir títulos de campeones que son los más bonitos”, agregó.

Vásquez y el Bóer están a la espera de rival para dar inicio a la serie Final del Campeonato Nacional de Beisbol Superior. Dantos y Costa Caribe todavía luchan por el otro boleto disponible, aunque la llamada Maquinaria Roja está a un paso de avanzar, al estar arriba en la serie final 3-2, con el sexto partido programado para este domingo.

El lunes pasado, el Bóer completó una barrida en cuatro juegos sobre los Toros de Chontales, por lo que desde esa fecha se han visto privados de las exigencias del juego.

“No nos tenemos que descuidar, no hay que crecer que somos los mejores. No importa que equipo nos acompañe en la Final, la idea es jugar con ganas. No importa que los Dantos o la Costa llegue a la final, en series por el título todos los equipos son complicados, hay que estar mentalizados que no importa el rival, hay que hacer lo que nosotros sabemos”, detalló Vásquez.