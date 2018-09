Elián Rayo: “vengo a ayudarle a la selección para que salga adelante”

El joven Elián Rayo se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los referentes del beisbol menor en Nicaragua, brillando con la selección nacional sub- 12 y haciendo lo propio con el combinado nacional categoría sub-14, ahora con 15 años, todo ese esfuerzo se ha visto recompensado con su convocatoria a la Preselección Nacional sub-18, que participará en el campeonato Germán Pomares sub-23 y en el Campeonato Panamericano de la categoría, a llevarse a cabo en Panamá, a partir del 23 de noviembre de este año.

Tras dos días de entrenamiento, Elián dice sentirse bien con el equipo al que fue convocado, “primeramente quiero darle gracias a Dios porque sin Él no podría estar aquí, en segundo lugar, me siento bien porque me tomaron en cuenta, aunque sea menor, pero sé que miraron algo en mí para poder integrar esta Preselección. Yo vengo a ayudarle al equipo para que salga adelante y podamos lograr todos los objetivos que nos hemos planteado”, afirmó Rayo.

“A esta selección yo le puedo aportar mucho ofensivamente, ya que me han dicho que soy muy bueno en este aspecto, además que vengo enfocado en ayudarla a Nicaragua para que salga adelante”, mencionó Elián.

Según el pelotero, hasta el momento han estado entrenando mucho el contacto con la pelota, sin pensar en la potencia, se han enfocado en el aspecto técnico, además como esperan encontrar rivales muy fuertes el trabajo de la Preselección será más táctico, mental y de jugadas, más que enfocado en lo físico.

Con respecto a la conformación de la Preselección, Elián afirmó que “este equipo es muy fuerte, hay lanzadores que impresionan, lanzando 90 o 91 millas. Creo que podremos lograr el objetivo principal que es clasificar a la Copa Mundial sub-18 en Corea, buscar un buen puesto en el Panamericano”, finalizó Rayo.