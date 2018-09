La UNAN-Managua se enfrenta a las Leyendas FC este domingo.

La UNAN-Managua buscará extender su marcha perfecta en el Torneo de Apertura del Campeonato Nacional de Futbol Femenino, pero deberá resolver a las Leyendas FC, en la actividad de la cuarta jornada pactada para este domingo.

Con registro de tres victorias sin derrotas, la UNAN-Managua es la única escuadra en la contienda con dicha cifra de éxitos, que la ubican en el primer lugar del grupo B con nada más y nada menos que 20 goles marcados y ninguno recibido.

En la fecha tres, las universitarias superaron 2-0 al Real Estelí femenino, en un choque en el que ambos conjuntos llegaron con registro perfecto. Shanelly Treminio y Alys Cruz anotaron por las vencedoras. Con el tropiezo, las norteñas bajaron al segundo lugar del bloque B con 2-1.

Leyendas marcha en el tercer puesto en ese mismo sector con 1-1, tras su victoria en la fecha dos ante el Managua FC que cayó 3-0, con anotaciones de Edy Pérez quien se adueñó del liderato de goles con cinco tantos en total. Las managuas han tenido un duro arranque el torneo, ya que todavía no gana y tampoco han marcado gol.

El duelo entre la UNAN-Managua y Leyendas FC tendrá lugar en el campo de la UAM desde las 9:00 a.m., este domingo.

También en la jornada dominical, Managua FC se enfrenta al deportivo Ocotal en el estadio nacional desde las 10:00 a.m; Diriangén recibe en el estadio Cacique al Zacarías Guerra a las 10:00 a.m., y Deportivo Kolocho choca con Somotillo FC en el Cranshaw desde las 11:00 a.m.

En la jornada las Águilas de León líderes del grupo A, no jugará tras su participación en el Torneo Interclubes de Futbol Femenino de la Uncaf, que se realizó en Panamá.