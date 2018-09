Erasmo sin la oportunidad de una última apertura

El lanzador nicaragüense Erasmo Ramírez, no recibió la oportunidad de una última apertura con los Marineros de Seattle en el final de la temporada de Grandes Ligas.

Los Marineros designaron a James Paxton Roenis Elias, para abrir sus dos últimos partidos de la campaña, sábado y domingo contra los Rangers de Texas, dejando sin opciones de un último arranque al nica. Erasmo tuvo su última apertura oficial el pasado 21 de septiembre, precisamente ante los Rangers de Texas, duelo en el que no le fue muy bien, ya que únicamente pudo lanzar 2.2 entradas, permitió cinco carreras, producto de cuatro imparables, de ellos uno fue doble y otro un jonrón. Tras este encuentro el nica desmejoró su efectividad a 6.50.

Durante esta temporada Erasmo tuvo 10 juegos iniciados, de los cuales ganó dos, con cuatro derrotas, lanzó 45.2 innings en total, con 33 ponches. El arranque de temporada no fue el mejor para el pinolero que se lesionó el brazo, por lo que tuvo que pasar por un largo proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de acción por más de tres meses hasta su regreso en agosto pasado. Tras su retorno a Las Mayores, el 12 de agosto, Ramírez tuvo tres muy buenas aperturas en las que logró dominar a los Astros, Dodgers y Diamonbacks. Pero el nica fue de más a menos al ser descifrado por sus rivales en sus últimas aperturas.

Incierto

El futuro de Erasmo con los Marineros es inseguro, ya que el equipo no ha confirmado los planes que tiene con el lanzador para la siguiente temporada, para la que contará con gran variedad de abridores. Respecto a su continuidad con el equipo, Erasmo había expresado previamente que “todavía no sé qué planes tiene Seattle conmigo, pues el equipo tiene muchos abridores para el año que viene. Pero pase lo que pase estoy agradecido con Dios y con los Marineros por las oportunidades que me dieron. Si ellos no toman mi contrato, pues iré a la agencia libre. Lo bueno es que termino la temporada sano”, comentó.