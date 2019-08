Ana, rebelde, insiste en no ir a olimpiadas

México / EFE



La mexicana Ana Guevara, subcampeona olímpica de los 400 metros planos, reiteró ayer que no competirá en los Juegos Olímpicos de Pekín '08, a pesar de la sanción aplicada a Mariano Lara, Presidente de la Federación Nacional de Atletismo.



"No cambia mi postura de no asistir a los Juegos Olímpicos, lo cual se dará hasta que Lara deje de manera definitiva el cargo", señaló la velocista, décima de la lista mundial de 2007.



Después de los Mundiales de Atletismo de Osaka, este año, Ana Guevara encabezó una rebelión de atletas que pidieron la renuncia de Lara, a quien el Sistema Nacional de Cultura Física y Deportes sancionó por cuatro años por malos manejos.



"Se tardaron tres meses en reaccionar y no es un caso que esté resuelto", aseguró Guevara, quien se entrena en Hermosillo, en el noroeste de México.



El atletismo es el deporte que más campeones olímpicos ha dado a México, tres, todos en caminata, y en Pekín '08 presentará a algunos atletas con posibilidades de pelear medallas, como el marchista de 20 kilómetros Eder Sánchez, cuarto en los Mundiales de Osaka, y la maratonista Madaí Pérez, la mejor de hispanoamérica en la historia.



Guevara quedó fuera de las medallas en los Mundiales por primera vez en los últimos seis años y necesita mejorar mucho para regresar a los primeros planos. La atleta lleva dos temporadas sin bajar de 50 segundos.