Barrera: “Nunca rechazaría una convocatoria”

“Cuando el río suena es porque piedras trae”, así dice un dicho popular. Sin embargo, no siempre se cumple con exactitud. Hace unos días salió a luz la información de que Juan Barrera solicitó a la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) que no lo convocaran para el próximo partido de Liga de Naciones contra Anguila, a llevarse a cabo el 14 de octubre en Costa Rica. No obstante, el delantero de la selección nacional aseguró que no es cierto y que está listo para seguir liderando al combinado pinolero.

“Estaré llegando a Costa Rica en dos semanas para integrarme con el grupo, pues, yo, nunca rechazaría una convocatoria. No es correcto que un jugador haga eso. Es cierto que tuvimos alguna inconformidad con la Federación, pero ya se está hablando acerca del asunto y las cosas se están arreglando. El plantel tendrá una reunión con Fenifut la próxima semana para abordar tales situaciones”, afirmó Juan Barrera, quien juega en el futbol colombiano.

El próximo rival de la azul y blanco será Anguila, el mismo adversario de las eliminatorias del Mundial 2018, al que Nicaragua le ganó 5-0 de local y 3-0 de visitante.

“No menospreciamos al rival, es por eso que todos los seleccionados estamos enfocados y dispuestos a realizar un buen partido. Hay muchos jóvenes en la selección, incluso tres que juegan en Europa como Carlos Chavarría, que en dos o tres años puede ser el jugador emblemático de la selección, Ariagner Smith y Jaime Moreno. Siento que Nicaragua en unos cuatro a cinco años va ser una potencia en Centroamérica”, dijo Barrera, capitán del onceno dirigido por el costarricense Henry Duarte.

Lucha por la titularidad

Juan Barrera se ha ganado la titularidad con Boyacá, y respecto a eso comentó que “al inicio fue difícil adaptarme porque la ciudad está a casi 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero gracias a Dios me he acoplado muy bien, de la confianza del cuerpo técnico y de la buena amistad del resto del equipo.

Aquí la competencia es muy buena, pues esta es la tercera mejor liga en Sudamérica, por lo cual hay que estar muy bien preparado físicamente y mentalmente. Creo que venir a Colombia fue una gran decisión”. El nica ha jugado seis partidos con su equipo y en cuatro de ellos ha sido titular. Aún no se ha estrenado como goleador en el futbol colombiano.