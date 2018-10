David Robleto va a gran prueba en Juegos Olímpicos de la Juventud

Al ver de cerca a David Eugenio Robleto Chamorro da la impresión que puede llegar a tocar el cielo, y no es solo por su notoria estatura de casi dos metros (1.89), sino por el talento, determinación y entrega que la ha puesto desde hace 12 años al taekwondo.

David se convertirá en el primer exponente nacional del taekwondo en competir en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, cuando se presente en la justa de este año que está programada para llevarse a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 18 de octubre.

“He tenido una buena preparación que no ha sido solo de un año para otro, espero disfrutar la competencia y con la ayuda de Dios y el entrenamiento que he realizado, sé que puede obtener un bueno resultado”, apuntó David, de 17 años y quien competirá en la categoría de los -73 kilogramos.

David viene de una base de entrenamiento en Cuba, donde se preparó por un mes con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud. El pinolero hizo una pausa en su preparación, para mostrar un poco de los frutos de su trabajo con un oro en los Juegos Escolares Centroamericanos de Codicader nivel Secundaria, realizados en Panamá en septiembre.

Aunque el historial competitivo de David es impresionante, con presentaciones en Mundiales Juveniles, Panamericanos Cadetes y Open de Taekwondo, él considera que “esta oportunidad (los Juegos Olímpicos de la Juventud) es por la que he luchado todos estos años”.

Sacrificios necesarios

Lo mostrado por David en esos eventos le vale para recibir la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Han sido muchos los sacrificios que he tenido que hacer para llegar al lugar donde estoy. He sacrificado amistades, salidas a fiestas y muchas otras cosas que hace un adolescente. Cuando uno quiere entrar al deporte tiene que saber que uno tiene que divertirse compitiendo, pero esto no es un juego, hay que estar enfocado en las metas”, comentó David, quien cursa el quinto año de secundaria, en el Colegio Teresiano de Managua.

David viajará a Buenos Aires junto al entrenador cubano Arlen González.

Según explicó Salvador Mario Zavala, presidente de la Federación de Taekwondo de Nicaragua (Fetanic), David y Leonor Esteban están considerados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.