El futbolista nicaragüense Carlos Chavarría finalmente debutó como legionario y lo hizo en la derrota de su equipo, el Birkirkara FC, con pizarra de 2-1 ante el Gzira United, en un duelo correspondiente a la jornada cinco de la Liga Premier de Malta. El pinolero salió al campo como titular, y en los 60 minutos que jugó fue el responsable de asistir a Michale Mifsud para que anotara el único gol de su club.

Chavarría llegó al futbol de Malta el pasado 18 de julio, cuando superó las pruebas físicas y fue presentado como jugador del Birkirkara FC, poniendo en marcha su segundo período en suelo europeo, pues antes había pasado por el Alcobendas Sport en 2016.

Otro nica que también tuvo acción en el extranjero el pasado fin de semana fue el capitán de la selección nacional, Juan Barrera, quien fue titular y jugó los 90 minutos en el partido que el Boyacá Chicó perdió 3-2 ante el Atlético Nacional en la primera división de la Liga Colombiana.

Copete, convocado

Por su parte, el colombiano nacionalizado nicaragüense, Luis Fernando Copete, volvió a la convocatoria del Deportivo Pasto de la primera división de Colombia; sin embargo, no tuvo acción en la victoria 2-0 sobre los Jaguares el pasado fin de semana.

Por otro lado, el pinolero Ariagner Smith no jugó con su club Spartks en la victoria 3-0 sobre el Metta en la primera división de Letonia. Smith estuvo en la banca y no fue incorporado al partido. Otro nica que también fue sustituto y no tuvo acción fue Jaime Moreno, quien fue convocado para el duelo en el que su club, el Inter de Madrid, empató 1-1 ante Las Palmas Atlético, en la segunda división B de España.

Finalmente, el legionario Dani Cadena entró de suplente al minuto 80 en la victoria del Mérida AD 3-0 ante el Castuera en la segunda división B del futbol español.