El técnico de la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua, Henry Duarte, anunció ayer la convocatoria del jugador español nacionalizado nicaragüense, Dani Cadena, quien milita en la segunda división B de España con el Mérida AD, para el encuentro que sostendrá la Azul y Blanco ante su similar de Anguila el próximo 14 de octubre en el estadio Eladio Rosabal Cordero, de la ciudad de Heredia, Costa Rica. Este partido es correspondiente a la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Según el seleccionador nacional, la convocatoria de Cadena obedece a aspectos tácticos, ya que “este es un rival diferente y, por lo tanto, será un partido diferente al que tuvimos ante San Vicente y las Granadinas. Creo que para este encuentro ante Anguila voy a necesitar un hombre que me haga cambios de juego y que tenga un poco más de posesión. Lo que busco es tenerlo como una alternativa clave, pues de un momento a otro nos va a tocar llevar el ritmo del partido y necesito jugadores que tengan esa experiencia y que sepan manejar los ritmos de juego”, argumentó Duarte.

Previo al encuentro contra San Vicente y las Granadinas se había dicho que Cadena no había sido convocado por motivos técnicos, posteriormente el entrenador de la selección nacional afirmó que el jugador estaba lesionado, afirmación que fue desmentida por el mismo Cadena, quien esa misma semana tuvo acción con su club en la segunda B de España. También se rumoró que el futbolista no había sido convocado por sus declaraciones sobre la situación sociopolítica del país, lo cual fue rechazado por Duarte.

Cadena regresa a la selección nacional siete meses después de haber disputado par de encuentros amistosos ante Cuba en marzo de este año, en el Estadio Nacional de Futbol. El primero de esos partidos finalizó 3-1 a favor de Nicaragua y el segundo terminó 3-3.

Contratiempo

Por otro lado, Luis Fernando Copete, que regresó a la convocatoria de la selección nacional para el encuentro ante San Vicente y las Granadinas, pero no pudo jugar por una tarjeta roja acumulada de la Copa Oro, también fue convocado para este nuevo ciclo previo a enfrentar a Anguila, aunque el jugador afirmó que no sabe si podrá realizar el viaje a Costa Rica porque aún no tiene la visa de ese país. “Me han dicho de la Fenifut que haga los trámites desde acá (Colombia), pero todavía no he podido comunicarme con el consulado tico, no me contestan, pero voy a seguir intentando esta semana”, afirmó Copete.