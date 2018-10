¡Malditos palos!

¿Cómo fue posible semejante desgracia? Manejas el balón en tu poder y con solvencia durante el 72 por ciento del tiempo, logras crear 21 oportunidades, realizas 20 disparos a la cabaña enemiga por solo 5 del adversario, y aún así, quedas sin marcar, completamente seco, y pierdes 1-0 por una doble falla defensiva a los 2 minutos frente a un adversario considerado pequeño como el CSKA de Moscú, que se mantuvo danzando sobre las brasas consecuencia de un acoso agobiante. Lo más extraño: por tercer juego consecutivo, el equipo que ahora dirige Lopetegui sin la furia de Cristiano, es reducido a cero goles, como si todos sus delanteros se sintieran sumergidos en la nada. Más que un déficit desesperante, un drama con más historias y páginas que Los Miserables de Víctor Hugo.

El gol madrugador de Nikola Vlasic, en el segundo minuto, se fue convirtiendo en mortífero con el paso del tiempo. El alemán Kroos, que prefiere evitar hacer entregas comprometidas, se le olvidó eso y retrasó una pelota mal golpeada que Vlasic, atento, rápido y decidido, fue a interceptar frente a Varane, raramente inutilizado, y superado por un quiebre leve, pero lo suficientemente útil para facilitar el remate rasante que dejó sin chance a Keylor. Con 88 minutos pendientes, el arquero tico salió palmeando y gritando ¡Vamos, aquí no ha pasado nada! No era lo que pensaba durante los cuatro minutos extras, mientras miraba la pizarra inalterable, con ese 1-0 que parecía grabado en mármol. El Madrid, pese a su multiplicación de esfuerzos, terminó ahogado.

La suerte juega

No es común que tres remates sean devueltos por los palos, dos en el primer tiempo y uno en el segundo. En el minuto 28, Casemiro hizo que el poste izquierdo vibrara frenéticamente con su disparo bajo recibiendo del debutante Reguilón; a los 40, Benzema golpea con su poderosa cabeza un centro de Reguilón y la pelota se estrella en el larguero; y en el 90, con la multitud cruzando dedos y masticando uñas en Moscú, un estupendo cabezazo de Mariano, quien se elevó majestuosamente, sacó astillas del poste izquierdo, antes de la expulsión del portero ruso Akinfeev en el último instante, aplicándole doble tarjeta amarilla por una protesta que el árbitro consideró fuera de orden. El año pasado, en la fase de grupos de la Champions, el Madrid fue vencido por el Tottenham, pero eso no le impidió coronarse.

Sin Bale, sin Isco, sin Marcelo, sin Ramos, lesionado Carvajal en el transcurso del juego, el Real Madrid no supo resolver la poblada defensa del CSKA, pese a someterla a una presión intensa. Benzema, Asensio y Lucas Vásquez no consiguieron la profundidad necesaria, ni siquiera cuando entró Modric en acción, realizando grandes trazados.

Kroos, sintiéndose culpable del gol en contra, trató de controlar todo el frente en busca de resquicios, pero esa tarea parecía tan difícil como masticar un diamante, y el Madrid, en el área, no dispuso de espacios apropiados para afinar puntería, viendo salir desviados la mayoría de sus 20 disparos. El técnico Lopetegui, sin esgrimir excusas, considera que el equipo blanco no ha jugado mal, ni carecido de determinación. “Estamos jugando para ganar, pero no se ha conseguido”, expresó sin amargura, pero evidentemente preocupado.