Triunfo y liderato para Barsa y Atlético, Liverpool cae en Nápoles

El Barcelona y el Atlético de Madrid saldaron sus encuentros de la segunda jornada de Champions con sendos triunfos ante Tottenham (4-2) y Brujas (3-1) que les colocan al frente de sus respectivos grupos, al tiempo que el vigente subcampeón de Europa, el Liverpool, perdió en su visita a Nápoles.

A nivel individual destacaron Lionel Messi y Antoine Griezmann, con dos goles cada uno en el triunfo de sus equipos, además del brasileño Neymar, que contribuyó con un hat-trick a la goleada del París SG sobre el Estrella Roja (6-1).

En Londres, el brasileño Philippe Coutinho (2), el croata Ivan Rakitic (28) y Messi (56, 90), por parte del Barça, y el delantero Harry Kane (52) y el volante argentino Erik Lamela (66) por los locales, fueron los goleadores del partido celebrado en Wembley.

El Barça, que llegaba de dos empates y una derrota en la tres últimas fechas del campeonato español, sumó su segunda victoria en otros tantos partidos de la llave B de la Liga de Campeones, que lidera igualado a puntos con el Inter de Milán y con una holgada ventaja sobre los otros dos componentes del grupo.

"Es cierto que después de unos malos resultados era muy importante hacerlo bien hoy, y nosotros reaccionamos muy bien", se congratuló el técnico azulgrana Ernesto Valverde.

En cambio, la derrota, segunda en dos partidos, deja sin puntos al Tottenham entrenado por Mauricio Pochettino.

"Cuando uno empieza 1-0 por debajo desde casi vestuarios, eso es difícil para los jugadores", lamentó el técnico argentino, que de nuevo se rindió a Messi: "Es un jugador fantástico. (...) Demuestra en cada partido por qué es Messi",

Al mismo tiempo en Eindhoven, el Inter volvió a remontar, esta vez ante el PSV, al que derrotó por 2-1, el segundo anotado por el argentino Mauro Icardi.

- Icardi sella el triunfo del Inter -

"Siempre trato de hacer lo mejor para el equipo", se felicitó el argentino, que en los últimos minutos defendió el resultado. "El PSV era muy peligroso en los balones aéreos al área, así que bajé para ayudar al equipo a defenderse en los últimos minutos. Creo que es lo normal".

"Una vez más reaccionamos bien después de ir por debajo en el marcador. Jugamos bien y merecimos el triunfo", concluyó el capitán.

En el Metropolitano, el Atlético derrotó al Brujas con doblete de Antoine Griezmann (28 y 67) y uno de Koke (90+3), mientras que por los belgas anotó Arnaud Groeneveld (40).

Griezmann "empezó la temporada de menor a mayor, está en el lugar donde quiere estar, eligió quedarse en el Atlético de Madrid y estas son las consecuencias (las victorias)", se felicitó el técnico 'colchonero' Diego Simeone.

Con seis puntos, el Atlético comparte el liderato del grupo A con un Borussia Dortmund que derrotó por 3-0 al Mónaco, el segundo anotado por el español Paco Alcácer.

En el grupo C, Lorenzo Insigne anotó sobre la bocina el único gol del partido entre Nápoles y Liverpool, que no demostró su condición de vigente subcampeón de Europa y se marchó de San Paolo sin haber disparado a puerta.

- Hat-trick de Neymar -

"No recuerdo la última vez que pasó eso", admitió el técnico Red Jürgen Klopp sobre la falta de remate de su equipo.

"Hicimos un buen inicio de partido, pero después no hemos defendido bien (...) No hemos creado demasiadas ocasiones de gol (...) Gran parte de este mal rendimiento es por mi culpa. No nos parecimos a lo que queríamos", admitió.

El italiano Carlo Ancelotti coincidió en que su equipo mereció ganar porque "tuvo más oportunidades de marcar y marcamos en el momento justo".

Con esta victoria, el Nápoles encabeza el grupo con 4 puntos, por los tres de los ingleses y de un PSG que goleó 6-1 al Estrella Roja, con triplete de Neymar (20, 22 y 81) y goles del uruguayo Edinson Cavani (37), del argentino Ángel Di María (41) y de Kylian Mbappé (70).

"Neymar estuvo sensacional, percibimos que él tenía ganas de hacer un partido top, de ser decisivo, de recuperar balones, de estar en el corazón del juego... Es muy importante para nosotros tener al mejor jugador en Europa, es extraordinario", se congratuló el técnico parisino Thomas Tuchel.

Finalmente, en el grupo D, Oporto y Schalke comparten el liderato con 4 puntos tras derrotar este miércoles a Galatasaray y Lokomotiv respectivamente.