¿Quién pesará más?

Compañeros de equipo con los Toros de Chontales en ronda semifinal, por designio del destino Jilton Calderón y Fidencio Flores estarán en bandos opuestos en la batalla por el título en el Campeonato Nacional de Beisbol Germán Pomares Ordóñez, vistiendo el uniforme de los Dantos y Bóer, respectivamente.

Con roles diferentes en sus respectivos equipos, identificar de primera mano quién de los dos podría inclinar la balanza en la serie final, no es cosa sencilla.

¡Qué picheo el del Bóer!

En la final pactada a siete juegos, Fidencio será el segundo brazo en la rotación de los Indios, detrás de Wilton López, lo que le dará por lo menos dos aperturas, mientras que Jilton fue confirmado como cuarto bate y patrullero derecho con la opción de jugar en todos los duelos de la serie con la llamada “Maquinaria Roja”.

“Sé que voy a abrir el segundo juego, estoy cien por ciento preparado para eso. La idea es lanzar con el Bóer igual de la misma forma que lo he hecho esta temporada. Antes de que me llamaran estaba en mi casa, descansando un poco, pero sin dejar de entrenar porque sabía que me podían tomar como refuerzo”, explicó Fidencio, quien después de la eliminación de León esta temporada, fue tomado por los Toros de Chontales para jugar en la semifinal.

“El Bóer no es un equipo extraño para mí, ya estuve con ellos en la Liga Profesional, pero igual tampoco es mi primera final. No puedo pensar que exista algún tipo de presión con la experiencia que tengo. He trabajado muy fuerte para lograr buenos resultados en la temporada”, agregó el lanzador.

Con León en la temporada regular, Fidencio registró 7-5 en ganados y perdidos con efectividad de 1.68, la sexta mejor del campeonato, pero con la mejor cifra de ponches al sumar 79 abanicados en 91.1 entradas.

Fidencio mantuvo su nivel de juego con los Toros ya en la ronda de semifinal, y aunque solo tuvo una apertura contra el Bóer, su trabajo fue notorio.

El lanzador derecho aterriza en un equipo que luce compacto en todas sus líneas, con una ofensiva que es capaz de suplir la baja de cualquiera de sus artilleros, y ahora con una rotación que en apariencia tiene todo para garantizarle a los Indios éxitos en los primeros duelos de la final.

Su bateo habla por él

Jiltón Calderón siempre ha sido de pocas palabras, no es un jugador de carisma abrumador, sino de esos que prefiere que su bateo siempre eficiente habla por él.

Los Dantos confían en que Jilton aporte ese empuje extra que necesitará la ofensiva del equipo que dirige Antonio “El Boricua” Jiménez, de cara a una serie final contra un rival que utilizará a Wilton López y Fidencio Flores como sus dos primeros brazos.

Indios y Dantos a reforzarse

“Son dos lanzadores de mucha calidad, pero eso no quiere decir que no se les pueda ganar”, señaló Jilton. “La misión que traigo es la de ayudar a la ofensiva de los Dantos que es muy buena. Bóer y Dantos han demostrado que tienen buena calidad, así lo dejaron en evidencia durante toda la liga. Los Dantos tienen muy buenos bateadores, creo que con mi llegada será un equipo con más fuerza”, agregó.

Con la oportunidad de agregar un refuerzo para la ronda final, Dantos sorprendió un poco al tomar la decisión de llevar un artillero zurdo en lugar de un lanzador, de los que había de sobra en el staff de los Toros y la Costa Caribe.

“Yo sabía que me podían tomar como refuerzo, pues he demostrado todo el año que tengo lo que se necesita para reforzar a cualquier equipo. Ahora que los Dantos me dieron la oportunidad de jugar en una final la voy aprovechar. No es mi primera final, así que la idea es salir al campo y ayudarle al equipo”, señaló Jilton.

Dantos van por el título

Tras una primera vuelta en la que Calderón promedió .402 puntos con Carazo, el artillero zurdo fue tomado como refuerzo por los Toros llevando su promedio a .393. Mientras que en semifinal comandó la ofensiva de Chontales contra el Bóer al promediar .333.