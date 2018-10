Cadena: “Esta selección tiene un mejor sistema de juego”

El técnico de la Selección Nacional de Futbol de Nicaragua, Henry Duarte, incluyó en la convocatoria de la Azul y Blanco al delantero español nacionalizado nicaragüense, Daniel Cadena, quien actualmente milita en el Mérida AD de la tercera división del futbol español. Cadena regresó a la selección tras quedar fuera de los convocados para el encuentro ante San Vicente y las Granadinas el pasado 8 de septiembre.

Tras la convocatoria, Cadena dijo sentirse “súper feliz y orgulloso con el llamado a la selección” que enfrentará a Anguila en un duelo correspondiente a la fase clasificatoria a Liga de Naciones de Concacaf y que se jugará el próximo 14 de octubre en Heredia, Costa Rica. Recientemente se habló mucho de la no convocatoria del legionario por parte de Duarte para el primer duelo, incluso se mencionó la existencia de diferencias entre el jugador y Duarte.

Respecto a ese tema, el seleccionado dijo que “es bueno que el profe Duarte siempre se acuerde de mí, si la otra vez no me convocó yo respeto su decisión, pues, según manifestó él mismo el no llamarme fue porque implementaría un esquema de juego diferente y en el que yo no cabía. Ahora jugará con otro sistema y por eso me llamó de nueva cuenta. La otra vez hice algunas críticas por la situación que está pasando el país, en ese particular, no creo que el profe me haya dejado fuera por esas declaraciones, ya que él no se mete en esos asuntos”, afirmó Cadena en entrevista con El Nuevo Diario.

Han mejorado

Cadena opinó que la Selección Nacional de Futbol mostró una mejor cara en el pasado encuentro ante San Vicente y las Granadinas, lo cual se reflejó en la victoria y el buen marcador. “La verdad yo vi bien a los muchachos, con otra forma de juego y eso me gustó mucho. Esta selección tiene un mejor sistema, salió muy seria, concentrada y en busca del partido, eso les permitió llevarse el triunfo”, destacó el legionario.

Cadena finalizó con un mensaje a los aficionados, a quienes dijo que “es una lástima que el partido no sea en nuestro país por todo lo que ha pasado, pero sepan que en el próximo encuentro vamos a salir con todo, no duden del esfuerzo, trabajo y entrega que cada uno de nosotros le vamos a impregnar al partido en busca de la victoria. Un saludo a todos y espero que en el país pronto se arreglen las cosas y podamos disfrutar todos juntos de un partido internacional”.