David Bency y Wiston Campos prometen mucha acción

Aunque cederá ventaja a su rival que llegó arriba del peso pactado, David Bency se ve como favorito para lograr otra victoria ante Wiston Campos en el combate estelar de la cartelera que presentará hoy la promotora Nica Boxing y que se llevará a cabo desde las 3:00 p.m., en el gimnasio Nicarao, en la capital.

En la ceremonia de pesaje celebrada ayer, Campos marcó 144.2 libras, por arriba de las 141 en la que fue pactado el combate, por lo que deberá compensar a Bency, quien dio 141.6 y se declaró listo para buscar otro triunfo ante su rival, pero esta vez más categórico que el conseguido por decisión dividida el 7 de agosto de este año.

Confiados

“Con la ayuda de Dios voy a lograr la victoria en este combate. Me siento mejor preparado que la vez anterior. Ya tengo medido a mi rival, ahora voy a tratar de meterle más golpes de contundencia para llevarme la victoria lo más pronto posible”, señaló Bency, quien tiene registro de 13 triunfos, nueve derrotas y un empate.

Por su parte, Campos atribuyó el problema del peso al clima lluvioso que imperó ayer en la capital.

“No fue por falta de entrenamiento que no pude dar el peso, el clima de ayer (jueves) y hoy (viernes) no me permitió salir a correr. La verdad me confíe, pero hice el trabajo para buscar la victoria. Esta vez haré una pelea diferente”, apunto el zurdo Campos (30-5-5).

Campos no fue el único que no pudo marcar el peso, en total cinco peleadores no pudieron cumplir. La cartelera la componen siete combates en total, con entrada gratis para disfrutar de la velada.