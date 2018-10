Tiffer: “A nosotros nos afecta más está situación”

Luce incierto el panorama para el arranque de serie final del Campeonato Nacional de Beisbol German Pomares, debido a la lluvia que impera en todo el país.

Ante el pronóstico de más lluvias para el fin de semana, la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS), ya tiene un plan B para el arranque de la esperada final que protagonizarán Dantos y Bóer.

Los más interesados en el arranque de la final son los Indios, que acumulan ya 12 días de un prolongando receso sin jugar desde que completaron la barrida de cuatro juegos contra los Toros de Chontales, el pasado 24 de septiembre.

“La idea es comenzar la serie final mañana (hoy domingo), esperamos que esto de las lluvias permita que se realice el primer partido”, comentó Carlos Reyes director del beisbol en la CNBS.

“Hay que considerar otro factor y es en qué condiciones quedará el terreno del estadio Nacional, habrá que ver si necesita algún tiempo para recuperarse por la cantidad de lluvia que ha recibido para poder jugar mañana (hoy domingo)”, explicó Reyes.

La serie final del German Pomares estaba prevista a iniciar este viernes, pero debido al mal tiempo incluso se tuvo que cancelar la jornada prevista para el sábado con la inminente posibilidad de que para hoy domingo también no se pueda realizar el partido programado para las 4:00 p.m., en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

“Hay que ver cómo está el clima para este domingo. Si no se puede iniciar la final el fin de semana, habría que valorar si se puede arrancar el martes de la semana que viene”, valoró Reyes.

A esperar

El retraso del arranque de la final, podría tener consecuencias de mayor impacto en el Bóer, que no juega desde que eliminó a los Toros. Desde entonces los Indios han estado concentrados en sus entrenamientos y algunos partidos de fogueo para no perder el ritmo, pero la larga pausa sin jugar, no deja de preocupar al alto mando de la Tribu.

“La verdad es que esta situación preocupa un poco, estar tanto tiempo si jugar podría entumecer a los jugadores. No nos queda más que esperar el arranque de la serie para ver cómo se comportan los jugadores”, afirmó Ronald Tiffer, mánager de los Indios.

“No hay planes de hacer variantes en la rotación de abridores, Wilton López será mi primer abridor para cuando arranque la final”, agregó. El último partido de los Dantos fue el 30 de septiembre cuando eliminó a la Costa Caribe, tras ganarle la serie 4-2.