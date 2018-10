Primer partido de la serie final de Pomares se mueve para el martes

Para el martes fue movida la fecha de arranque de la serie final del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, que no pudo despegar el fin de semana debido a las intensas lluvias que se sintieron en todo el país, obligando a Dantos y Bóer a guardar los ánimos.

La Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) confirmó que el primer juego de la final fue movido para el martes a las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional Dennis Martínez. Si el clima es favorable para que se realice el duelo el martes, el segundo desafía se llevaría acabado el jueves, el sábado tendría lugar el tercero, siempre a las 6:30 p.m.

El cuarto desafío sería el domingo 14 de octubre a las 4:00 p.m., siempre en el estadio nacional con los choques cinco, seis y siete, para martes 16, jueves 18 y sábado 20 a las 6:30 p.m., en el mismo escenario, si son requeridos.

Peloteros, ansiosos

Para los peloteros protagonistas de la final, no queda más que esperar el arranque de la serie por el título.

“Uno se puede enfriar un poco por esperar tanto tiempo”, señaló Edgar Montiel, artillero del Bóer. “Nosotros no hemos parado de entrenar, lo que único es que no hemos visto picheo ya en juegos. Nuestro mánager (Ronald Tiffer), nos ha aconsejado que no nos presionemos y que todos en el equipo estamos listos para cuando arranque la final”, agregó.

El Bóer llegará al primer partido de la final con 15 días sin jugar desde que eliminó en semifinal a los Toros de Chontales. Mientras que los Dantos terminaron su serie semifinal contra la Costa el pasado 30 de septiembre.

“Estamos bien en el equipo, que se alargue el arranque de la final, no nos afectará mucho porque hace poco terminamos de jugar”, apuntó por su parte Ofilio Castro de los Dantos.

“El cambio de fecha te afecta un poco en la mentalidad, porque uno se enfoca en una día determinada para comenzar a jugar y luego te la cambian, eso te saca un poco de paso, pero no es algo que no se pueda superar, además nosotros nos hemos mantenido entrenando”, agregó.